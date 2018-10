El pleno del Ayuntamiento de Huelva aprueba incluir un programa contra pobreza infantil en el Plan de Inclusión Social

Publicado 25/07/2018 19:24:32 CET

HUELVA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado por unanimidad este miércoles la moción, presentada por IU, para que se incluya un programa para luchar contra la pobreza infantil en el Plan de Inclusión Social del Ayuntamiento de Huelva.

Así, según ha informado IU en una nota de prensa, la moción defendida recoge que este programa se incluya en el Plan de Inclusión Social que el Ayuntamiento de Huelva tiene que llevar a cabo y que también es una propuesta que llevó Izquierda Unida al pleno municipal en el mes de noviembre 2016.

También ha sido aprobada por unanimidad otra moción de Izquierda Unida para hacer que el Ayuntamiento proceda a instalar más aseos públicos y fuentes de agua potable en las numerosas plazas y espacios públicos que carecen de estas infraestructuras tan básicas y que actualmente están limitadas a unas pocas plazas de la ciudad.

Al pleno de este miércoles han acudido todos los ediles de IU, Mónica Rossi, Pedro Jiménez, y Juan Manuel Arazola, al que la junta local de su formación ha pedido el acta de concejal tras romper la disciplina de voto en el anterior pleno extraordinario sobre el Recreativo. No obstante, en esta sesión plenaria el edil ha votado en sintonía con el resto de sus compañeros, según han precisado a Europa Press desde IU.

Además, el pleno ha aprobado, de manera inicial y con la abstención de Participa Huelva, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Huelva 2019-2023, presentado por el equipo de gobierno (PSOE) con el propósito de establecer una estrategia en este tema de cara a los próximos cinco años que promueva el acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía así como la mejora de la habitabilidad de los inmuebles, mediante su conservación, rehabilitación o adecuación funcional.

El pleno también ha aprobado definitivamente, con las abstenciones de Izquierda Unida y Participa Huelva, el Estudio de Detalle para ordenar unas parcelas del parque comercial 'Puerta del Odiel', en la Avenida Molino de la Vega, con el propósito de mejorar la urbanización exterior de este parque cercano a Aqualon, de cara a futuras inversiones que amplíen las actividades existentes en la zona y a potenciar las actuales.

También, el pleno ha dado luz verde por unanimidad la propuesta de la Alcaldía sobre las fiestas locales para el año 2019, que quedan establecidas en el 3 de agosto y en el 9 de septiembre, al ser el día 8 de septiembre domingo.

De otro lado, por unanimidad se ha votado una moción del grupo del Partido Popular, en la que se contempla un plan de mejoras para la barriada de La Hispanidad y el Pasaje El Greco. Un conjunto de medidas que se consensuarán con los vecinos y que incluyen actuaciones de limpieza, acerados, eliminación de barreras arquitectónicas, poda y mejora de zonas verdes, entre otras.

Del mismo modo, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva ha sacado adelante la propuesta para que el Puente Sifón se utilice en un único sentido de la circulación como alternativa para dar fluidez a la entrada y salida de vehículos de Huelva en dirección a las playas en el Puente del Odiel. Por ello, la propuesta del PP, que ha contado con el voto en contra del concejal no adscrito Enrique Figueroa, contempla crear un órgano de coordinación entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno central para solucionar los problemas de tráfico en el puente del Odiel, incluyendo la posibilidad de usar el Puente Sifón como vía de único sentido en momentos de mayor afluencia hacia las playas.

En este punto se ha incluido además la enmienda presentada por Mesa de la Ría que solicita que se estudie por el órgano de coordinación permanente la utilización provisional del Puente Sifón, mientras se valora su uso para el tráfico por ferrocarril hacia Aljaraque.

Además, también ha salido adelante la moción del PP para que el equipo de gobierno firme un convenio de colaboración con la Asociación Cultural de Sordos de Huelva que permita al colectivo de personas sordas contar con intérprete de lengua de signos en el Consistorio.

CONSERVATORIO DE DANZA

Igualmente, con el apoyo de todos los ediles, ha salido adelante la moción de Mesa de la Ría en la que se insta a la Junta de Andalucía a crear en la ciudad de Huelva un Conservatorio Profesional de Danza.

Con la abstención de Mesa de la Ría ha prosperado el dictamen del concejal no adscrito Enrique Figueroa en la que se establece la presentación por parte de los grupos municipales de los justificantes de la asignación económica municipal a los mismos en el primer trimestre de cada año. Unos datos que se harán públicos en el portal de transparencia municipal, con indicación detalladas de ingresos y gastos de cada grupo.

De otro lado, el pleno, con la abstención de IU y Mesa de la Ría, ha aceptado la iniciativa del concejal no adscrito Ruperto Gallardo, en la que se solicita a la Consejería de Justicia e Interior la Junta de Andalucía que sea sensible a las particularidades de nuestro territorio en la elaboración del Decreto y Nomenclátor de Hostelería de Andalucía, de manera que los empresarios onubenses no se vean afectados negativamente por las nuevas medidas.

Salvo la abstención de Enrique Figueroa, el resto de grupos ha votado a favor de la petición de Ciudadanos de instar al Patronato del Festival de Cine a solucionar la situación de impago de los trabajadores y a que las cuentas del Festival se publiquen en la web del mismo.

Por último, con la abstención de los dos concejales no adscritos, se ha acordado, a iniciativa de Participa Huelva, realizar un estudio para mejorar la gestión de los residuos que impliquen separación de materia orgánica y su posterior tratamiento de formas consensuadas con colectivos ecologistas, desarrollando un proyecto piloto para el año 2019 de autocompostaje comunitario.