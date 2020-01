El pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) aprueba anular la adjudicación de las parcelas de las 'dos torres'

Publicado 29/01/2020 13:08:30 CET

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha aprobado este miércoles una propuesta de acuerdo, --elevada por la alcaldía (PSOE)--, sobre el allanamiento del Consistorio en el procedimiento judicial abierto contra la adjudicación de las parcelas de la avenida Ciudad de Huelva.

Esta propuesta de acuerdo ha salido adelante con los votos a favor de los siete concejales PSOE, del edil de Cs y de una edil no adscrita (la otra de ellas no ha acudido al pleno por baja médica), mientras que se han abstenido los seis concejales de Unidos por Punta Umbría (UPU), que solicitaban la dimisión de la alcaldesa.

Se trata de una propuesta de acuerdo que conllevará la anulación de la adjudicación de las parcelas de los antiguos depósitos a la entidad Riaumbría Towers en las que se iba a desarrollar el residencial William Martin, más conocido como el proyecto de las dos torres de 19 plantas.

En la mencionada providencia de Alcaldía, a la que ha tenido acceso Europa Press, se propone acordar el allanamiento del Ayuntamiento de Punta Umbría de la demanda interpuesta en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva y cuyo objeto es la anulación de la adjudicación de las parcelas.

Además, plantea que se proceda, en un procedimiento separado y por los cauces legales que correspondan, a la determinación de los eventuales derechos económicos (devolución del precio abonado, etc) que pudieran corresponder a la empresa por la anulación de la adjudicación.

De otro lado, hay que recordar que el Ayuntamiento ha desistido en su recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la sentencia que anula el procedimiento de venta de estos terrenos.

En el marco del debate plenario, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía, Daniel Ferrera, ha explicado que se ha tomado esta decisión "por responsabilidad y por el bien" del pueblo, incidiendo en que el procedimiento se ha visto afectado por "un defecto de forma en el procedimiento de enajenación de las parcelas".

"No es ninguna ilegalidad, ni hay intención alguna de especular", ha proseguido Ferrera, que ha recriminado al portavoz de UPU, José Carlos Hernández Cansino, "la cruzada contra este proyecto". El concejal ha subrayado que con esta decisión pretenden "empezar de cero" para que "no se pierdan los beneficios" que conllevaría "éste u otro proyecto" en dichas parcelas.

El concejal, que ha reiterado "la confianza plena" del equipo de gobierno en los técnicos municipales, ha señalado que el procedimiento legal no ha pasado de la primera instancia por lo que "no sabe lo que habría ocurrido" de seguir adelante, aunque "por responsabilidad" han optado por el allanamiento para que "cuanto antes" éste proyecto u otro "generen empleo y riqueza" para Punta Umbría.

El edil de Ciudadanos, Juan Luis Martín, ha dejado claro su voto a favor a dicho acuerdo, pero ha rechazado adherirse a la petición de dimisión de la alcaldesa de UPU. Martín ha valorado "la rectificación" del equipo de gobierno, toda vez que ha recordado que UPU advirtió en reiteradas ocasiones porque, como ha dicho, "no se fue lo suficientemente diligente".

El portavoz de UPU, José Carlos Hernández Cansino, ha defendido que Águedo debería dimitir "de inmediato" porque todo este proceso puede costarle a las arcas municipales "cinco millones de euros".

Así, considera que, "si tiene vergüenza torera o responsabilidad política", debería irse. Tras recordar "la vulneración" que ha supuesto todo el proceso, "tal y como hemos advertido en numerosas ocasiones en estos dos años", ha calificado de "imprudente" la actitud de la alcaldesa y su equipo porque "de defecto de forma, nada".

Hernández Cansino ha apuntado que la alcaldesa es "responsable" de esta "imprudencia" que va a generar "un coste económico" a Punta Umbría, al tiempo que ha cuestionado que el decreto de alcaldía aprobado en su día pueda anularse en pleno y ha apuntado que con esto, Águedo intenta "hacernos corresponsables".

Por su parte, la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, ha remarcado la complejidad de los terrenos denominados de Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), al tiempo que ha reprochado a Hernández Cansino su actitud y le ha explicado, a través de la lectura de la normativa, la conveniencia de llevar la propuesta a pleno y no de retirarla directamente desde la alcaldía.

"No me va a dar ejemplo de nada", le ha respondido la primera edil al portavoz de UPU, al que ha reiterado que ella estará al frente del Consistorio "para las duras y las maduras". Tras señalar que el propio juzgado calificó como "dudoso" el procedimiento del litigio, ha incidido en que se trata de un "defecto de forma por no argumentar lo suficiente la excepcionalidad". Por ello, convencida de que el procedimiento judicial dilataría el proceso, ha insistido en que "no puedo sacrificar" el porvenir de la localidad.