El pleno ratifica las Medallas de Huelva y las ocho nuevas calles propuestas por el alcalde

HUELVA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Huelva ha dado este martes luz verde a los honores y distinciones de la ciudad que se concederán en la ceremonia del 'Día de Huelva' que tendrá lugar el próximo sábado en el Gran Teatro, en el marco de las Fiestas de San Sebastián 2022.

La propuesta del equipo de gobierno ha sido respaldada por los grupos municipales del PP, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito Néstor Santos, contando con las abstenciones de Adelante Huelva y del concejal no adscrito Jesús Amador, así como el voto en contra de Mesa de la Ría. Queda así ratificada la propuesta anunciada por el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, para incorporar al Medallero de la ciudad once nuevas personalidades e instituciones, además de ocho incorporaciones al callejero onubense, y los títulos de Hijo Predilecto de Huelva, Hijo Adoptivo e Hija Adoptiva.

Al respecto, el primer edil ha querido poner en valor la importancia de "pensar en el conjunto, en el reconocimiento de Huelva a personas que por su presencia, por su trabajo y por su compromiso hacen de la ciudad lo que somos y por ello estarán también ante los próximos y apasionantes retos que tenemos por delante".

Estas distinciones, asegura Gabriel Cruz, "son algo que vivimos de manera absolutamente felices y de forma muy positiva, ya es que se trata de decirle 'Gracias' a la sociedad, a las instituciones y a las entidades, gracias por lo que hacéis, gracias por estar y por seguir y por haber marcado hitos importantísimos en la historia no solo de Huelva sino de España".

De este modo, el Ayuntamiento premia a personas físicas o jurídicas, instituciones, corporaciones, sociedades o entidades que por sus especiales merecimientos o servicios extraordinarios se han distinguido en el cumplimiento de sus fines, redundando en beneficio de la ciudad.

Por ello, se reconocerá con esta distinción a la empresa Atlantic Copper, al guionista Manuel Garrido Palacios, a la doctora Paula Martínez, así como a la referente vecinal Teresa Paus, al catedrático Manuel Carrasco Carrasco, al grupo católico Brotes de Olivos, así como a Aones y Avadi Down, al Cristo de La Borriquita, a la Virgen Santísima de los Dolores de Los Judíos, y a la peña recreativista La Navidad.

Se otorga la concesión del título de hijo predilecto a Manuel Ángel Vázquez Medel, poeta y catedrático de Literatura y Comunicación. Igualmente, con la concesión del título de Hijo Adoptivo se convierte en ilustre onubense José Vilaplana Blasco, nacido en Benimarfull (Alicante), obispo de Huelva de 2006 a 2020, permaneciendo en la Diócesis como administrador apostólico y obispo emérito.

También será onubense de pleno derecho Fiona Irving Donovan, bisnieta de la escultura Gertrude Vanderbilt Whitney, a la que se le concede el título de hija adoptiva que se otorgara también en 1929 a Miss Whitney, con el objetivo de mantener el agradecimiento de la ciudad a ese legado, ese gran monumento en honor al Almirante Colón de la Punta del Sebo, que en su día sólo era comparable a la Estatua de la Libertad.

De otro lado, la Medalla de Huelva a Manuel Garrido Palacios reconoce a un escritor, cineasta e ilustre onubense que lleva décadas rescatando del olvido las raíces y tradiciones de la provincia.

Guionista y director de televisión, sus series televisivas han marcado la tradición popular. 'Raíces', 'Todos los juegos', 'La duna móvil', 'El bosque sagrado', 'La Primavera en Doñana' o 'Rasgos', son algunos de los míticos programas de este defensor de la cultura popular.

Con la Medalla a Paula Martínez, el Ayuntamiento premia la excelencia profesional a este onubense, doctora en Biología Celular y Molecular, investigadora que ha dedicado buena parte de su carrera profesional al estudio del cáncer y que puede presumir de ser una de las científicas que lograron descubrir el freno al cáncer de pulmón en ratones.

María Teresa Paus, de profesión farmacéutica, ha dedicado gran parte de su vida a su farmacia, convirtiéndose en un referente de la barriada del Molino de la Vega por su espíritu trabajador y luchador. Desde la creación de la asociación de vecinos en el barrio, participa activamente en ella, y una vez elegida presidenta, se mantiene dedicada en cuerpo y alma a este trabajo.

Manuel Carrasco Carrasco, primer catedrático onubense de la institución universitaria, fue pionero también en la creación del primer grupo de investigación, en la década de los años ochenta, sobre economía agroalimentaria, inaugurando la investigación en este campo y reivindicando su importancia en la economía de Huelva.

Coincidiendo con las celebraciones de su medio siglo de vida, se concede la Medalla de Huelva a Brotes de Olivo, una agrupación musical fundada en la iglesia del antiguo convento de las Adoratrices, sede por entonces de la parroquia Cristo Sacerdote, que se ha convertido en un referente del panorama musical católico.

Dar visibilidad y reconocer la labor de las entidades onubenses que trabajan por la integración de todas las personas en condiciones de igualdad es también el objetivo de las medallas de la ciudad, que este año van a tener como referente a la Asociación Onubense para la Normalización Educativa Social y Laboral (Aones) y a Avadi Down.

En este marco, también se quiere reconocer la gran labor social y asistencial que lleva a cabo en la ciudad Avadi Down, asociación onubense que es fruto de la fusión de dos entidades preocupadas por las necesidades de las personas con Discapacidad Intelectual y Síndrome Down.

Medalla también al Señor de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, de la Hermandad de 'La Borriquita', que la recibe en el año en el que se cumplen 75 años de su primera salida procesional así como el 75 aniversario de la fundación de la cofradía en Huelva.

María Santísima de los Dolores, la imagen titular de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Merced y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Cadenas, Santísimo Cristo de Jerusalén y Buen Viaje y María Santísima de Los Dolores, recibe también este año la Medalla de Huelva, coincidiendo con el 250 aniversario de la fundación de la Hermandad.

La primera Peña Recreativista, decana del Decano, recibe la Medalla de Huelva en el 50 aniversario de su fundación. Por último, la compañía Atlantic Copper también será galardonada este año con una Medalla de Huelva. De esta forma, en su 50 aniversario, el Consistorio quiere poner de relieve el inmenso valor de esta empresa onubense de éxito internacional, primer productor de cobre refinado en España y todo un referente industrial en Andalucía y a nivel mundial.

INCORPORACIONES AL CALLEJERO ONUBENSE

Junto a estas once distinciones, se harán nuevas incorporaciones al callejero de la ciudad. En este sentido, se ha concedido esta distinción a la periodista Ana Vives, Antonia Arrobas y Pérez, Claudio Mingorance, Isabel Arcos, William Martin, Nuestra Señora de Los Dolores, Hermandad de Emigrantes y la Guardia Civil.