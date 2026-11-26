SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz que la rehabilitación del antiguo edificio del Banco de España como sede de la sección de Bellas Artes del Museo de Huelva "es ya una realidad", tras haberse licitado hace unos días por 13,3 millones de euros.

Durante su intervención parlamentaria, a pregunta del PP, Del Pozo ha explicado que la actuación contemplará la rehabilitación completa de este inmueble de estilo neoclásico, así como la integración de los restos arqueológicos hallados en el subsuelo. Según ha detallado, los trabajos tendrán una duración aproximada de 20 meses a partir de su adjudicación.

De este modo, la consejera ha incidido en que estas obras permitirán "recuperar por completo ese edificio de estilo neoclásico tan bonito que es el antiguo Banco de España, así como su adaptación como Museo de Bellas Artes de Huelva, incorporando salas de exhibición, biblioteca, hemeroteca, auxiliares y otros servicios para los ciudadanos".

La titular de Cultura ha defendido que la "principal diferencia" respecto al proyecto que el actual Gobierno andaluz encontró al llegar en enero de 2019 radica en que "el diseño anterior se había licitado sin prever actividad arqueológica previa, pese a ubicarse en pleno centro histórico de la capital onubense". Por ello, ha señalado que fue "necesario" redactar un proyecto desde el principio que incluyera dicha intervención y la integración de los hallazgos.

Asimismo, la consejera ha subrayado que el futuro espacio será una instalación museística "de primer nivel" que acogerá "absolutamente toda la colección de José Caballero" que ya se encuentra en Huelva gracias a la Fundación, destacando su papel como "uno de los artistas más jóvenes e importantes de la Generación del 27".

DISTRIBUCIÓN POR PLANTAS Y FASES DE EJECUCIÓN

Del Pozo ha precisado que los trabajos se desarrollarán en dos fases: una primera centrada en la rehabilitación del propio edificio y una segunda destinada a completar las excavaciones arqueológicas y su puesta en valor, que se acometerá una vez iniciadas las obras del inmueble.

En cuanto al reparto de espacios del futuro Museo de Bellas Artes de Huelva, ha señalado que el sótano albergará el espacio vestibular y de distribución, junto con una sala de exposición temporal.

Por otro lado, la planta baja contará con los aseos públicos generales, consignas y una gran sala de exposiciones con salida a la Plaza de las Monjas. Además, se recuperará el patio central como sede permanente de exposiciones y atrio de orientación al visitante.

La planta primera se destinará a las exposiciones permanentes del museo, mientras que la planta segunda acogerá el área de estudio, participación administrativa y el área técnica de restauración, entre otros espacios.

Por su parte, el diputado del PP Alejandro Romero ha explicado que en 1921, Huelva "decidió tener su propio Museo de Bellas Artes y no lo trajo nadie". "Fueron los propios onubenses los que lo pusieron en pie a través de José Fernández Alvarado, un pintor de Huelva que reunió obras de coleccionistas y de pintores de la tierra en aquel momento".

"Aquel museo desgraciadamente desapareció en 1935 tras la muerte de su fundador, pero en aquel preciso momento se estaba levantando en el centro de la ciudad un gran edificio destinado a la sucursal del Banco de España. Y también en esos mismos años un muchacho onubense, José Caballero, estaba pintando los decorados de la barraca de Federico García Lorca, quién nos iba a decir tanto tiempo después que todas esas histerias iban a converger en un mismo lugar", ha indicado.

Así, el parlamentario ha señalado que la pintura onubense lleva "más de un siglo buscando una casa". "Los últimos cien años de la pintura onubense necesita un gran espacio cultural a la altura de lo que Huelva se merece. No un simple contenedor como estaba planteado cuando llegamos al Gobierno, sino un lugar en el que Huelva por fin se reconozca", ha finalizado.