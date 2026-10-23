El PP afirma que la candidatura de Pilar Miranda al Congreso "garantiza que Huelva cuente con una voz propia en Madrid"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, junto a la alcadesa de Huelva, Pilar Miranda. - PP HUELVA

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado la designación de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, como cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia en las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una nota, el líder de los populares onubenses ha subrayado que "Pilar Miranda garantiza que Huelva cuente con una voz propia en Madrid, una voz que defienda sus intereses y reclame todo lo que la capital y su provincia necesitan. Una voz que asegure su crecimiento. Para que Huelva cuente en Madrid", ha afirmado.

González ha señalado que "Pilar Miranda será la alcaldesa de Huelva en el Congreso de los Diputados para garantizar las infraestructuras que Huelva necesita, las inversiones que llevamos años esperando". "Pilar es reivindicativa y luchadora, y logrará para Huelva el AVE, el desbloqueo de la Presa de Alcolea, las infraestructuras eléctricas y el tercer carril de la A-49", ha remarcado.

Para el presidente de los populares onubenses, "su designación es un reconocimiento al trabajo realizado durante estos tres años en la ciudad, al trabajo de todo el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva". "Pilar no va a fallar a los onubenses. Es una gran oportunidad para la capital y la provincia", ha añadido.

"Quiero agradecer a Pilar Miranda su compromiso con Huelva. Ser alcaldesa y diputada supone un enorme sacrificio personal y familiar, porque va a tener que quitarle todo el tiempo a su vida privada por Huelva", ha concluido.