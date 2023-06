PP-A carga contra Delibes tras comparecer sobre Doñana con juicios "políticos" y sin argumentos "científicos"

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha censurado este martes la actitud de "enfrentamiento" que desde el primer momento demostró el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, durante su comparecencia ayer en el Parlamento para realizar una valoración sobre la proposición de ley sobre los regadíos en la comarca de la corona norte de Huelva, y que no aportara ni una sola argumentación "científica", sino sólo juicios "políticos", coincidentes con los de los partidos de la izquierda.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha querido dejar claro, ante todo, que no se va a retirar la proposición de ley, algo que Delibes reclamó ayer durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. "La tramitación de la ley va a continuar

porque es nuestro compromiso, del Gobierno de Juanma Moreno, reflejado en el programa electoral", ha dicho Martín, apuntando que están convencidos de que es la solución a una situación de "injusticia" para esas pequeñas explotaciones agrícolas.

Según el portavoz popular, Delibes puede ser una "eminencia científica", pero durante su comparecencia de ayer, "no ofreció ni un sólo argumento científico", sino que todo fueron "juicios de valor coincidentes con la izquierda". Ha añadido que cuando se le preguntaba en qué punto de la ley se "dañaba" al parque nacional de Doñana, la respuesta es que genera "mucho ruido mediático", algo que viene de una persona que "lleva decenas de entrevistas concedidas" en medios de comunicación.

Asimismo, ha criticado que llegara desde el primer momento con una "actitud de enfrentamiento" al afirmar que no había recibido notificación oficial para comparecer en la comisión. "¿Cómo pone en duda el trabajo de los letrados y de los servicios jurídicos de la Cámara?", ha preguntado el portavoz popular, quien ha querido dejar claro que sí se le citó formalmente.

Ha lamentado que Delibes no hiciera una "intervención enriquecedora" ante la comisión y que siguiera en la línea de las entrevistas que conceden a los medios de comunicación, en las que sólo hace "valoraciones políticas que no tienen que ver con su faceta científica". Ha criticado además que Delibes quisiera trasladar que su posición es la de todo el Consejo de Participación de Doñana, cuando en ese órgano hay miembros que "no están en absoluto de acuerdo con lo que dijo ayer en el Parlamento".

Toni Martín ha indicado que prácticamente todas las personas que comparecieron ayer en el Parlamento, más de una veintena de diversas procedencias, coincidieron en tres puntos: Que el plan de la corona norte "impuesto desde las administraciones socialistas generó un gravísimo problema y graves injusticias sociales"; que el déficit de infraestructuras hidráulicas correspondientes a las competencias del Gobierno central es el 'quid de la cuestión'; y en la necesidad del diálogo entre el Gobierno y Junta para intentar buscar una solución.

Según el portavoz popular, son precisamente los tres argumentos que el PP-A "viene reivindicando y por los que está trabajando desde el primer día".