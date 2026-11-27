Cierre de campaña del PP de Huelva. - PP HUELVA

HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Huelva, Pilar Miranda, ha cerrado la campaña de las elecciones generales del 29N con un acto en La Casona, en la capital, junto al número uno al Senado, Alberto Fernández, y al presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González y la la coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP-A, Loles López, donde ha pedido el voto "por el cambio que Huelva necesita" tras "ocho años de abandono y parálisis con Sánchez".

Miranda ha asegurado que su "compromiso con Huelva es absoluto, con la defensa de sus intereses". "Por eso quiero ser la alcaldesa de Huelva en Madrid, para defender con voz firme los intereses de todos los onubenses. Para que nuestros jóvenes no tengan que marcharse, para que los mayores vivan sin incertidumbre y para garantizar el futuro de las familias", ha señalado.

La candidata al Congreso ha destacado que este viernes finaliza "una campaña intensa, de trabajo, en la que hemos recorrido las calles y plazas" y en la que el PP se ha reunido "con mayores, jóvenes, empresarios turísticos, con la industria, con las mujeres, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con agricultores y regantes y con las asociaciones vecinales". "Todos ellos nos han transmitido el mismo mensaje: cambio, tras ocho años de abandono y parálisis con Pedro Sánchez", ha afirmado.

La candidata popular ha subrayado que "España y Huelva necesitan gestión, honestidad y unidad. Necesitan un presidente que resuelva los problemas reales de la gente. Necesitamos a Alberto Núñez Feijóo".

"Solo él puede garantizar las infraestructuras que llevamos años esperando", ha añadido, en referencia a las mejoras ferroviarias, el AVE, la Presa de Alcolea, el tercer carril de la A-49, el aeropuerto o las infraestructuras eléctricas. "Por eso os pido el voto, porque el próximo domingo nos jugamos nuestro futuro y el de nuestras hijas e hijos. Por el cambio que España necesita. Por Huelva y por todos nuestros vecinos", ha afirmado.

Por su parte, Loles López ha subrayado que el 29N "es la oportunidad del cambio que España necesita". "En Andalucía ya sabemos lo que significa el cambio. Cuando los andaluces decidieron cambiar, llegaron más empleo, más inversión y más oportunidades. Ahora le toca a España, y ese cambio tiene nombre: Alberto Núñez Feijóo", ha dicho.

Asimismo, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha puesto en valor una campaña "pegada al territorio", en la que durante quince días alcaldes, concejales, diputados provinciales, parlamentarios y afiliados han recorrido la provincia "de punta a punta, escuchando a los vecinos y estando cerca de sus problemas". González ha agradecido el trabajo de Pilar Miranda y Alberto Fernández, "que se han dejado la piel en cada rincón de la provincia" y que son "la garantía de que la voz de Huelva se va a escuchar en Madrid".

El presidente de los populares onubenses ha advertido de que "este domingo Huelva se juega mucho: el AVE entre Huelva y Sevilla, el cumplimiento de la Ley del Trasvase, el Túnel de San Silvestre o el futuro de la agricultura". "Después de años de Gobierno de Sánchez, el balance en Huelva es claro: muchas fotos, muchas promesas y ninguna obra terminada", ha lamentado.

Frente a ello, ha defendido que "el Partido Popular es el partido que cumple, como estamos demostrando en Andalucía con Juanma Moreno", y ha hecho un llamamiento a la participación. "Nadie puede quedarse en casa. Hoy cerramos esta campaña y el domingo, entre todos, abrimos un nuevo horizonte para Huelva", ha concluido.