PP-A dice que Casado "tenía que decir no a la moción de censura" para "no desviar la atención" y "debilitar a Sánchez"

HUELVA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha indicado este jueves en Huelva que "no le sorprende" el "no" de Pablo Casado a la moción de censura que Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados contra Pedro Sánchez, ya que "los números no dan, no suman" para que prosperara y ha suscrito las palabras del presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, que ha señalado que el PP "ha hecho lo que tenía que hacer, votar no para no desviar la atención, que no salga fortalecido el Gobierno" y para "debilitar a Pedro Sánchez".

En este sentido, en rueda de prensa, López ha respaldado las declaraciones de González, que ha apuntado que el PP "no tenía otra opción que decir que no la moción, no porque esté a favor de la gestión que está llevando a cabo el Gobierno de España, sino porque el país no está en estos momentos para mociones de censura inútiles, ya que los números no salen con la suma de PP y Vox" y que "ni incluso con Ciudadanos prosperaría la moción de censura".

En este punto, ha subrayado que España está para "hablar de sanidad, de economía y para la recuperación y no para estar debatiendo algo que no puede prosperar bajo ningún concepto", motivo por el que considera que su formación ha votado no "para no desviar la atención y que no salga fortalecido el Gobierno que estamos criticando porque lo está haciendo tremendamente mal y precisamente por eso tenemos que decir no a la moción de censura, para que Pedro Sánchez no salga fortalecido tras el fracaso de la misma".

En este contexto, López ha señalado que considera que esta decisión no va a afectar al apoyo de Vox al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ya que "el mismo Santiago Abascal ha dicho que no va a afectar porque eso es un debate y otra cuestión son los gobiernos a los que apoyan".