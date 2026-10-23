El PP de Huelva acusa al Gobierno de "castigar a Andalucía también en dependencia"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA

LEPE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "castigar a Andalucía no solo en infraestructuras, sino también en asuntos tan importantes como la dependencia". González ha manifestado que con el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía "se ha reducido el tiempo de espera para acceder a la dependencia al nivel más bajo de los últimos 16 años".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el popular ha recordado que en abril de 2025 el Gobierno de Sánchez, con María Jesús Montero al frente de Hacienda, pactó con el País Vasco pagarle el 50% de su gasto en dependencia. "Lo hizo por la puerta de atrás, a través del Concierto Económico vasco, y a Andalucía, la comunidad con el sistema de dependencia más grande de España, le negó ese mismo trato", ha señalado.

En este sentido, ha remarcado que Andalucía "atiende a cuatro veces más personas dependientes que el País Vasco" y ha recordado que la consejera Loles López "ya exigió al PSOE andaluz que reclamara al Gobierno de Sánchez para Andalucía el mismo trato que da al País Vasco".

"Frente a ello, el Gobierno de Andalucía ha sacado la dependencia de la parálisis en la que la dejó el PSOE cuando estaba en la Junta. Con el PSOE, un andaluz tenía que esperar más de tres años y medio, 1.275 días, para recibir su prestación. Hoy la espera se ha reducido siendo el dato el más bajo de los últimos 16 años", ha afirmado.

El popular ha subrayado, además, que los datos de septiembre reflejan "362.480 personas atendidas y las prestaciones se han duplicado hasta cerca de 572.000", toda vez que desde 2019 "se han creado 7.553 plazas residenciales, frente a las 283 que creó el PSOE" y la financiación de plazas en residencias y centros de día "ha subido un 33,4% para mayores y un 38,9% para personas con discapacidad".

Para concluir, el presidente popular ha exigido al Gobierno de España que pague a Andalucía "el 50% como hace al País Vasco". "Mientras la Junta saca la Dependencia adelante, el Gobierno de Sánchez reparte privilegios a unos territorios. Esa es la diferencia: los dependientes andaluces no son de segunda", ha concluido.