PP de Huelva dice que Espadas "traiciona" a la provincia "votando en el Senado en contra de la llegada del AVE"

NIEBLA (HUELVA), 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva y número dos a las elecciones andaluzas del 19 de junio Manuel Andrés González, ha dicho este jueves que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha "traicionado" a la ciudadanía de Huelva "por ponerse al lado de Pedro Sánchez y dar la espalda a la provincia, votando el miércoles en el Senado en contra de su desarrollo y de la llegada del AVE".

Así lo ha afirmado en su visita a Niebla para destacar las inversiones del Gobierno de Juanma Moreno en el municipio "en solo tres años y medio" que ha tachado de "importantes", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía volvió a decir no a la provincia de Huelva, al igual que la semana pasada dijo que no a las obras de infraestructura hídrica que necesita nuestra provincia, ayer lo volvió a hacer, al decir no a una obra fundamental para el desarrollo de la provincia como es la llegada del AVE", ha manifestado.

El candidato al Parlamento andaluz se refiere a la moción en la que se trataba "la mejora de los ferrocarriles a lo largo y ancho de Andalucía, y entre ellas se recogía la petición de la ejecución, cuanto antes, de la conexión de la Alta Velocidad entre Sevilla y Huelva", a la que "el señor Espadas Cejas volvió a decir no", ha aseverado.

En opinión del presidente popular provincial, esto es "una prueba palpable de que Espadas prefiere ponerse del lado de Pedro Sánchez y en contra de los intereses de la provincia", por lo que considera que es "una sombra para Huelva, la sombra en contraposición de la luz que significa Juanma Moreno", ha dicho.

Asimismo, González ha agradecido la labor que "los compañeros y concejales de Niebla hacen en beneficio de los ciudadanos del municipio", al tiempo que ha afirmado que "Juanma Moreno ha hecho más por este pueblo,y ha invertido en tres años y medio más que en los ocho años anteriores del gobierno socialista".

En este sentido, el popular ha puesto como ejemplos de "hechos y obras concretas, con dinero encima de la mesa, que es como lo ha hecho Juanma Moreno".

"Ante el patrimonio histórico importantísimo que en este municipio supone su muralla, seña de identidad del pueblo y de la provincia, la envidia de muchos municipios de Andalucía y España, el gobierno de Juanma Moreno ha invertido 2,1 millones de euros en la rehabilitación de la barbacana, en catas que se han realizado y en la restauración de este patrimonio fundamental para este municipio y para Huelva", ha agregado.

El número dos a las elecciones autonómicas ha apostillado que "es evidente que Juanma Moreno lo tenía claro y sabía que esta muralla era, es y debe ser, un motor económico fundamental de este municipio" por lo que, "después de muchas promesas incumplidas por parte de muchos gobiernos socialistas, llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía y lo primero que hizo fue invertir para rehabilitar la barbacana de la muralla de Niebla".

"Pero no solo se quedó Juanma Moreno en eso, sino que también está la recuperación del puente del ferrocarril que está a disposición de todos los iliplenses para que puedan pasear andando, peatonalmente o en bicicleta, o incluso para que se hagan paseos a caballo", ha añadido.

Además, ha dicho que en Sanidad "también ha invertido el gobierno Andaluz con el nuevo centro de salud de Niebla, poniendo a disposición de todos los vecinos de este municipio mayor superficie y más consultas médicas para la atención de todos sus vecinos".

Por otra parte, se ha referido al área educativa, señalando que "tras muchos años reivindicando la reunificación de Infantil y Primaria en el colegio de la localidad y después de cientos de promesas incumplidas por parte de los anteriores gobiernos socialistas, Moreno ha procedido a la unificación de las aulas de Infantil y de Primaria en el Colegio San Walabonso".

"Por tanto, han sido tres años y medio de mucha inversión por parte del Gobierno del cambio de Juanma Moreno, y estamos convencidos de que gracias al apoyo de todos los vecinos de Huelva, a partir del 19 de junio, Juanma Moreno va a seguir invirtiendo en este pueblo porque lo que desea es que Niebla siga avanzando", ha concluido.