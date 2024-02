PP-Huelva reclama al Gobierno "que escuche" al sector agrícola y "haga de una vez los deberes" en materia hidráulica

ALOSNO (HUELVA), 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha lamentado este viernes la "falta de compromiso" del Gobierno "con las infraestructuras hídricas" en la provincia que "este jueves obligaron a 15.000 agricultores a manifestarse en Sevilla", por lo que le ha pedido que "escuche al sector" y "haga de una vez los deberes en materia hidráulica".

González ha señalado que los pueblos agrícolas de la provincia "sufrieron un paro voluntario que puede ser forzado en el futuro si el Gobierno de España no actúa ante la situación de extrema gravedad" que atraviesa el sector por la sequía, según ha indicado la formación en una nota.

"En la provincia de Huelva sufrimos escasez de lluvia y escasez de infraestructuras. Que no llueva no es culpa de nadie, pero que no estén hechas las obras de interés general del estado como aparecen recogidas en la Ley del Trasvase, única y exclusivamente hay un responsable que es el gobierno del PSOE", ha dicho.

El popular ha incidido que "el gobierno del PSOE tiene que hacer los deberes en materia hidráulica de una vez", porque "si hubiera hecho las infraestructuras que le corresponde y hubiera tenido un compromiso claro con el sector primario onubense hoy no estarían en la situación en la que se encuentra".

En este sentido, ha manifestado que los agricultores "no están pidiendo nada que no le corresponda" y que hay que "abordar la falta de agua como un reto", pero que a "Pedro Sánchez solo le interesa la amnistía y tiene abandonados a los agricultores de la provincia".

González ha señalado que, en cambio, "la Junta ha actuado con todo lo que tiene a su alcance, no solo apoyando las reivindicaciones del campo, sino ejecutando obras y con un esfuerzo inversor que supera los 200 millones en los últimos cinco años". Así, ha puesto de ejemplo, en Alosno, donde ha hecho estas declaraciones, "las obras de mejora de la presa del Andévalo, en la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel, Piedras y Chanza, con un presupuesto asciende a 26,2 millones de euros".

TRASVASE DE AGUA DE ALQUEVA

Por su parte, el presidente de los populares ha pedido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que deje de "jugar con los intereses" de los agricultores onubenses y "aclare si hay una apuesta real" en negociar con el Gobierno de Portugal el trasvase de agua de Alqueva tras el "compromiso" del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

"La ministra no puede engañar al sector. Lo que tiene que hacer es aclarar a los agricultores onubenses si realmente se está trabajando en esta opción, no es posible que a los agricultores se les traslade hace una semana que existe voluntad en la cooperación Internacional hispano-portuguesa en el ámbito hídrico y pocos días después que no tiene recorrido esta iniciativa", ha añadido.

Esta iniciativa que llevó al Parlamento de Andalucía el Grupo Popular tiene el objetivo, "a corto plazo", de "paliar" el problema de la sequía que afecta a la provincia, cediendo temporalmente derechos de agua desde la presa de Alqueva hasta la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras "mientras que el gobierno central ejecuta las obras de infraestructuras que tiene pendiente con nuestra provincia".