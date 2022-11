El PP presenta 25 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para Huelva por valor de 88 millones

HUELVA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Huelva Carmelo Romero ha anunciado que el Partido Popular ha presentado 25 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por valor de 88 millones de euros que "defiende las necesidades de los onubenses y de la provincia".

Romero ha subrayado que las enmiendas del PP "vienen a corregir unas cuentas públicas con las que el Gobierno de Pedro Sánchez golpea a la provincia" y "no arreglan los problemas de Huelva, que un año más es la gran olvidada por el PSOE y Podemos", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Entre las enmiendas presentadas por los populares ha destacado las relacionadas con materia de agua, en este sentido plantea once millones de euros para un proyecto del Túnel de San Silvestre que "no aparece" en los PGE, cinco millones para la presa de Alcolea, dos millones para el canal de Trigueros y uno para el comienzo de la actuación en el Bocachanza.

Asimismo, otra de las demandas históricas que los populares han incluido en las enmiendas es la línea de alta velocidad "después de que solo aparezca en los PGE una partida para la provincia de Huelva de 6.000 euros", que Romero ha tachado de "vergonzosa". En este sentido, ha afeado al Gobierno que "no se tome en serio el AVE" en Huelva, así como ha pedido que "deje de tomarse el pelo a los ciudadanos de la provincia".

En este sentido la enmienda registrada es de 10 millones de euros para el AVE Huelva-Sevilla, y otros cinco para la conexión con Faro. A estas enmiendas se suma otra que solicita que se incremente el presupuesto para la Huelva-Zafra y Mérida-Los Rosales en 3,3M.

Además, se ha presentado una enmienda de diez millones de euros para la finalización de la N-435; cinco millones para la conexión Puerto de Huelva con la Ruta de la Planta en la A-83; tres millones de euros para la variante de los Pinos y Puerto Blanco también en la N-435; un millón para el proyecto del tercer carril en la A-49 entre Huelva-San Juan del Puerto; 500.000 euros para el inicio del proyecto de la incorporación a la A-49 desde el municipio de Chucena; y 700.000 euros para el acondicionamiento del firme de la A-49 entre Huelva y Ayamonte.

Otro de los proyectos más importantes de la provincia y "para el que no aparece partida en los PGE" es el Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas no Tripulados (CEUS), de ahí que ha anunciado una enmienda de cinco millones de euros para "acelerar un proyecto que es estratégico, no solo para la provincia de Huelva, sino para toda Andalucía".

Por su parte, Carmelo Romero ha reprochado que el Gobierno "siga sin dar solución" a la situación que presenta algunas playas onubenses, motivo por el que ha presentado hasta seis enmiendas para la regeneración y protección del litoral onubense.

En total 14,3 millones de euros que se desglosan en cinco millones para la construcción de espigones que eviten la regresión de las playas; 3,5 millones para la recuperación de la playa de El Portil; 3,8 millones para la Playa de La Antilla; y 2 millones para proteger y corregir los daños por temporales en los últimos años.

Además, el popular ha registrado una enmienda de cinco millones para la construcción de un nuevo puente sobre el río Odiel "ante los atascos que a diario padecen los onubenses". También un millón para obras de "adecuación" en Casas Cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Huelva y 600.000 para las comisarías de la Policía Nacional.

Finalmente, Romero ha interpelado a los diputados socialistas onubenses a los que ha pedido que "apoyen estas enmiendas" porque "saben que son buenas para la provincia", toda vez que ha criticado "el agravio" y la "discriminación" del Gobierno a Huelva al recibir el Festival de Cine Iberoamericano "60.000 euros" y sacarlo "nominativamente de los presupuestos" para que "vaya a concurrencia competitiva" mientras que los festivales de Málaga, San Sebastián y Sitges "que aumentan su presupuesto".