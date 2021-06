El PP respeta la opinión de los obispos catalanes pero "no aceptará presiones" y reitera su rechazo a los indultos

HUELVA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este viernes que respeta la postura de la Conferencia Episcopal Tarraconense --que reúne a los obispos catalanes-- que respaldó este jueves la concesión de indultos a los políticos presos por el referéndum ilegal del 1-O de 2017, pero ha dejado claro que el Partido Popular "no acepta presiones", se encuentra "del lado de la mayoría de los españoles" y está en contra de dichos indultos.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha participado en una mesa de recogida de firmas contra los indultos antes de participar en el Comité Ejecutivo del PP de Huelva.

En este punto, Montesinos ha remarcado que "no van a aceptar presiones" a este respecto, por lo que ha dejado claro que respetan la opinión de los obispos pero "no la comparten". "No compartimos aquellas opiniones que están a favor de los indultos porque nosotros estamos al lado de la inmensa mayoría de los españoles", ha proseguido el dirigente popular, que ha indicado que incluso votantes socialistas les han mostrado su desacuerdo con la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Convencido de que Sánchez "intenta ocultar con toneladas de propaganda" la realidad para "intentar engañar" a los españoles porque los condenados por el 1-O "ni se arrepienten ni han pedido perdón", Montesinos ha subrayado que, frente a esto, está el PP que "defiende la justicia y la Constitución".

Así las cosas, ha resaltado el discurso "sereno pero firme" del presidente del PP, Pablo Casado, en Cataluña, el cual "demostró que es la persona que los españoles merecen en la Moncloa porque no cede a las presiones".

Tras incidir en que el PP es un partido que "defiende el interés general y la soberanía nacional", ha explicado que después del verano se celebrará la Convención Nacional del PP. De hecho, en Andalucía se clausurará una de las mesas principales de esta cita, donde se intentará recoger el sentir de los andaluces, como ha destacado el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.