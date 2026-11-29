Inauguración del alumbrado navideño en Ayamonte. - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

HUELVA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva ya está inmersa en los preparativos para celebrar la Navidad, por ello, sus municipios comienzan a ofrecer numerosas actividades para toda la familia que culminarán el día 6 de enero con las tradicionales cabalgatas de reyes.

De este modo, Beas inauguró el pasado viernes su Belén Viviente, el más antiguo de Andalucía, con escenas renovadas e inclusivas. Organizado por la Hermandad de Clarines, 170 niños y niñas serán figurantes en la 56 edición del Belén.

Por su parte, Lepe también ha iniciado la Navidad este viernes con el encendido oficial. Entre las novedades, destaca la función sincronizada de luz y sonido en la calle Alonso Barba o la exposición del prestigioso pintor y escultor español Antonio López. La programación también incluye zambombas navideñas, así como el gran estreno del nuevo videomapping el 4 de diciembre.

Entre las propuestas culturales de interés destaca la inauguración el 10 de diciembre del gran árbol de Navidad, el más alto de la provincia, en la plaza Scout Rhode's de Lepe. El día 11 abrirá sus puertas el parque Estación Navidad, el día 15 se pondrá en marcha el Tren de la Navidad y el desfile de bienvenida a Papá Noel será el 18 de diciembre.

Además, el 28 de diciembre tendrá lugar las minicampanadas y la despedida del año con las berries de la suerte el día 30 de diciembre. El día 3 tendrá lugar el desfile del Heraldo Real y el día 4 la Coronación de Sus Majestades los Reyes Magos y la gran Cabalgata de Reyes el día 5 de enero desde el parque del V Centenario.

ALJARAQUE Y AYAMONTE

En Aljaraque, más de medio centenar de actividades llenarán de magia e ilusión Aljaraque en Navidad. Uno de los puntos fuertes de las fiestas será 'La ruta de zambombas' y en la plaza del Consistorio se instalará de nuevo el mercadillo navideño. Además, se repiten las nevadas infantiles, acompañadas por espectáculos infantiles, que tendrán lugar el día 11 en Bellavista, el 18 en Corrales y el 23 en Aljaraque.

Este año de nuevo Corrales albergará la ya tradicional 'Prenochebuena' y las 'Precampanadas'. Además, también acogerá el tradicional mercadillo durante la celebración del Belén de Corrales, una cita imprescindible que recibe la visita de cerca de 13.000 personas.

Por otra parte, Ayamonte inauguró este jueves su programación navideña, con más de una treintena de actividades, con el encendido del alumbrado en el Paseo de la Ribera, que se convierte en el centro neurálgico de la Navidad ayamontina con la puesta en marcha de un Mercadillo Navideño.

Por su parte, las atracciones infantiles se ubicarán este año a la plaza de España, nuevamente, con precios reducidos. Asimismo, habrá diez zambombas repartidas por los distintos barrios de Ayamonte y una treintena de actuaciones incluidas en la iniciativa 'Navidad Musical'. A ello se sumarán 13 animaciones infantiles, un espectáculo de Papá Noel y las tradicionales Precampanadas. El Mercadillo Navideño contará también con ocho sesiones de nevadas.

Uno de los principales atractivos de este año será la fiesta 'Esencia: ven, canta y ronea' dedicada a los jóvenes mayores de 16 años. Otra de las propuestas novedosas de esta Navidad será la creación de un cuento navideño inspirado en los barrios de Ayamonte.

VALVERDE Y LA PALMA

Por otro lado, el Ayuntamiento de Valverde del Camino ha confeccionado una programación con 45 actividades, que se inició también el pasado viernes con el alumbrado, pero que también incluye el regreso del gran árbol de Navidad a la plaza, las campanadas de Fin de Año al pie de la Torre y mucho tardeo.

La música en directo, el tardeo, los espectáculos, el teatro, el flamenco, las actividades infantiles, las tradiciones navideñas y las iniciativas del comercio y hostelería también se incluyen en esta programación que concluirá con la Cabalgata de Reyes el 5 de enero.

Además, la recuperación del reloj de la torre de la iglesia permitirá despedir 2026 y dar la bienvenida a 2027 tomando las uvas al son de sus campanadas.

Por otro lado, La Palma del Condado también inició la Navidad este viernes con el alumbrado, la inauguración del Belén realizado por la Asociación de Belenistas El Templo, y un pasacalles navideño, pero por delante esperan numerosas actividades.

Así, uno de los elementos "más especiales" será el árbol de Navidad de la plaza de España, adornado con bolas elaboradas por los alumnos de Primaria de los cuatro colegios palmerinos.

Zambombas, conciertos, representaciones teatrales, campanadas infantiles, la llegada del Heraldo y la esperada Cabalgata de Reyes Magos completarán una programación pensada para compartir estas fechas y vivir unas Navidades entrañables.

MOGUER, PUNTA UMBRÍA Y CARTAYA

Asimismo, Moguer inaugura su programación el próximo 3 de diciembre con el alumbrado. Uno de los eventos más singulares vuelve a ser la Gran Cabalgata de Navidad del día 25 de diciembre, que es la única de la provincia que se realiza en esta fecha. Otra de las propuestas más singulares de 'Brilla Moguer' es la Gran Burrada, el homenaje que cada año se realiza al Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez con el paseo por la ciudad de decenas de borriquillos, que esta ocasión será el domingo, 20 de diciembre.

Pero la programación también incluye el Belén Viviente de Mazagón, que abre sus puertas el 4 de diciembre o el desfile de Papa Noel, el 23 de diciembre. También destaca la Fiesta Ensayo de Fin de Año que se celebra el 30 de diciembre y se reparten frutos rojos. En Mazagón las Precampanadas serán el domingo 27.

La Navidad moguereña incluye zambombas, cuentacuentos, chocolatadas, espectáculos para todas las edades en la plaza del Marqués; el XL Festival de Villancicos a beneficio de Abriendo Puertas; el paseo de motos de juguetes y Marcha sobre Ruedas, el 17 de diciembre; o exhibiciones de baile. Además de las cabalgatas de Reyes Magos el día 5 tanto en Moguer como en Mazagón.

Por otra parte, Punta Umbría ha preparado una agenda con numerosas actividades, que arrancaron este viernes con el encendido del alumbrado extraordinario y la inauguración del Belén Municipal a las puertas del Ayuntamiento.

Entre las propuestas que darán ambiente a las calles destaca también NaviUmbría Park, que permanecerá abierto hasta el 6 de enero, y las 25 zambombas previstas en distintos establecimientos y espacios del municipio.

La programación incluye citas ya consolidadas, como el IV Encuentro de Elfos, previsto para el 17 de diciembre, que aspira a reunir a más de mil participantes, además de conciertos, musicales, mercadillos solidarios, actividades deportivas y encuentros navideños en distintas barriadas.

Entre las novedades, Sus Majestades los Reyes Magos llegarán por primera vez en barco al Muelle de las Canoas el 4 de enero en lugar del día 5, a las 15,00 horas, para recorrer después las calles y recoger las cartas de los niños y niñas. La tradicional Cabalgata del 5 de enero contará este año con una carroza inclusiva.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cartaya ha organizado medio centenar de actividades, aunque el alumbrado se realizará el próximo 3 de diciembre. Así, ha organizado un Parque Navideño con atracciones y un mercadillo artesanal en el Pabellón de Exposiciones del Recinto Ferial.

Asimismo, se instalará una gran carpa central del Recinto Ferial que acogerá las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Además, por primera vez, se celebrará una gran fiesta con artistas locales, el 26 de diciembre, en el Recinto Ferial.

Así, no faltarán las Precampanadas en la Plaza Redonda y en la plaza de las Sirenas (El Rompido), las zambombas, chocolatadas, el Mercadillo de Hermandades, las actividades culturales y deportivas propias de las celebraciones navideñas, y las cabalgatas de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil.