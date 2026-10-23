La provincia de Hueva muestra en Vigo toda su oferta turística a bordo de la Nao Santa María

La réplica histórica de la Nao Santa María muestra la provincia de Huelva en Vigo. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La emblemática réplica histórica de la Nao Santa María, que se encuentra durante estos días en el Puerto de Vigo, ha sido el escenario donde la provincia de Huelva ha presentado toda su oferta turística a autoridades, agentes de viajes y prensa especializada, en un acto que ha contado con la presencia del diputado de Turismo y presidente de la Agencia Destino Huelva, Emiliano Cabot.

La réplica de la Nao Santa María, que estará en el puerto de Vigo hasta el próximo domingo, 25 de octubre, ha acogido este acto que se enmarca en el proyecto que lleva a cabo la Fundación Nao Victoria, protagonista de recrear esta réplica de la Nao Santa María, con la Diputación de Huelva, a través de Marca Huelva, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Es la primera vez que este navío visita la ciudad gallega y llega a este puerto culminando su gira europea 2026 en la que ha visitado más de 30 ciudades de Reino Unido e Irlanda.

Acompañado por representantes de la Fundación Nao Victoria, de la autoridad portuaria de Vigo, así como Agentes de Viajes y prescriptores de interés, el presidente de la Agencia Destino Huelva, Emiliano Cabot, ha recordado que "durante este año la réplica de la nao Santa María, símbolo de la Huelva colombina y seña de identidad de la provincia, se ha convertido en embajadora flotante del patrimonio marítimo cultural onubense y de la provincia de Huelva como destino turístico".

Cabot ha dado a conocer las "excelencias" turísticas de la provincia de Huelva que pasan por "su apuesta por la naturaleza y la sostenibilidad, un valor diferencial que responde a las nuevas exigencias de los viajeros", al mismo tiempo que ha afirmado que "la provincia de Huelva es una tierra muy diversa que se caracteriza por sus contrastes".

"Esta variedad permite pasar en poco más de una hora de un entorno propio del planeta Marte, como puede ser la cuenca minera con ese río Tinto rojo, a divisar una puesta de sol impresionante" en la costa o visitar parajes como Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa", ha añadido.

El presidente también ha insistido en el destino de Huelva como escenario de grandes eventos, como destino de una "excelente" oferta para el sector MICE, con casi 15.000 plazas para la celebración de eventos entre los distintos Centros de Exposiciones y Congresos, así como sus diversos campos de golf que lo hacen "un destino que hará disfrutar de experiencias únicas e inolvidables".

"Galicia es, sin duda, una comunidad emisora clave para el turismo en la provincia de Huelva, por ello, las acciones de promoción de la Agencia Destino Huelva en esta región no son puntuales, sino parte de una estrategia constante y planificada", ha remarcado.

Durante los días de escala de la Nao en el Puerto de Vigo, la embarcación está abierta al público quien puede disfrutar de este exclusivo escenario histórico y donde pueden encontrar información sobre la provincia de Huelva.