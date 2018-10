El PSOE acusa al PP de "querer engañar" y espera que los grupos no pidan más plazos para la Ley de Trasvase

Publicado 01/10/2018 13:34:27 CET

HUELVA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso, Pepa González Bayo, ha expresado este lunes su esperanza en que el PP, Ciudadanos y Podemos "no vuelvan a pedir una ampliación del plazo de enmiendas" en el Congreso para la ley de Trasvase y ha acusado a los 'populares' de "querer engañar" sobre esta materia.

En rueda de prensa, González Bayo se ha referido a las palabras del pasado viernes del diputado nacional del PP de Huelva Carmelo Romero, quien lamentó que el PSOE haya "ocultado" a los agricultores y a la opinión pública que "sus socios de Podemos solicitaron el pasado 11 de septiembre a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados la ampliación del plazo de enmiendas de la Ley del Trasvase y que tuvieran lugar nuevas comparecencias de técnicos, lo que, en la práctica, hubiera retrasado el curso de esta ley durante meses".

A este respecto, la diputada socialista ha criticado "el populismo" de Romero, porque son "incoherentes" sus palabras puesto que "si el PP no hubiese pedido la ampliación del plazo de enmiendas no hubiera tenido lugar el documento de Podemos para pedir comparecencias".

Por tanto, ha sostenido que Romero, "que conoce el funcionamiento del Congreso", sabe que "si la ley estuviera viva no tendría cabida el documento de Podemos", pero al contar con "ese freno" pues ha seguido su curso la petición de la formación morada.

La diputada socialista ha recordado que este lunes a las 20,00 horas concluye el plazo para ver qué solicita cada grupo y espera que "PP, Cs y Podemos no vuelvan a pedir ampliación de un plazo de enmiendas" cuando "el PSOE se ha dejado la piel" con esta norma.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que "toda la provincia y el Parque Nacional está pendiente de la Ley de Trasvase" puesto que supondrá "darle los recursos hídricos superficiales que necesita Doñana".

Por ello, "por responsabilidad y honradez le pedimos al resto de grupos y al PP que no frene la Ley ya que el Condado sabe bien que el PSOE es quien ha trabajado y no ha puesto ninguna traba para que siga adelante la ley", ha proseguido González Bayo, que ha apuntado que el PP "no tiene la conciencia tranquila" en este tema.

APOYO A LA MUJER RURAL

De otro lado, la diputada nacional ha destacado que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de Ley (PNL) para pedir que se estudie en profundidad las situación de la mujer rural y para que "se adopten medidas específicas en los programas agrarios para fomentar el empleo femenino en el campo".

González Bayo ha lamentado la temporalidad laboral que se da en el ámbito rural que es mayor incluso para la mujer con una tasa del 72,4 por ciento, al tiempo que ha mencionado la situación de las empresarias en este ámbito ya que "solo el diez por ciento del sector está en manos de mujeres".

Por tanto, ha reiterado que los socialistas abogan por defender el papel femenino en el mundo rural e incluso ha hecho hincapié en que la nueva Política Agraria Común (PAC) tenga "políticas de calado feminista".

Convencida de que hay que trabajar por "la igualdad de oportunidades", ha incidido en la necesidad de potenciar líneas de ayudas a las emprendedoras de este sector.