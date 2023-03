PSOE alerta de que la sierra de Huelva "sufrirá restricciones" si la Junta "no ejecuta las infraestructuras hidráulicas"

HUELVA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Aguas de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Laura Pichardo, ha alertado este jueves de que "trece municipios" de la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche "sufrirán restricciones" desde el próximo mes de junio si la Junta de Andalucía "no ejecuta las infraestructuras hidráulicas que están pendientes desde que gobierna el Partido Popular en Andalucía".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz va a presentar una iniciativa para que se agilicen las obras del anillo hídrico, declaradas de interés en el BOJA del 16 de junio de 2020 y que se encuentran "solo en la primera fase de las cuatro de que consta".

De este modo, Cala, Higuera de la Sierra, Puerto Moral, Cortelazor, Hinojales, Valdelarco, Santa Olalla del Cala, Cumbres Mayores, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres de Enmedio, Jabugo y El Repilado; las aldeas de Jabuguillo, La Umbría y Valdezufre, dependientes de Aracena; y la aldea de Las Cefiñas, núcleo de Aroche, es decir, un 27% de la población serrana, "podrían comenzar a sufrir cortes de agua de entre 7 y 9 horas diarias, como viene sucediendo desde hace dos años".

"Queremos que el presidente, Juanma Moreno, se mentalice de que en Huelva tenemos una carencia de infraestructuras hídricas en esta comarca, que viene sufriendo restricciones", ha aseverado la socialista.

Al respecto, Pichardo ha reprochado a la Junta que Huelva "sufre un agravio comparativo con el resto de provincias andaluzas", por lo que van a exigir en una iniciativa parlamentaria que "se solucione esta situación".

"La Junta tiene que planificar y responsabilizarse de esas obras, por las que cobra un canon. No queremos sentirnos inferiores, pero es un agravio que Huelva no esté en la misma situación que el resto de provincias, como son Málaga y Almería, que se llevan el grueso de las inversiones de la Junta. Huelva no se puede quedar atrás porque en esta comarca, debido a la ineptitud y desidia, vamos a tener muchos problemas", ha lamentado.

Asimismo, los socialistas aseguran "no entender" por qué esa obra "se encuentra en su primera fase, estancada desde hace años", por lo que Pichardo ha explicado que es "necesario comenzar la segunda fase, la unión de Aracena hacia Galaroza y Jabugo; una tercera fase que sería la planta de tratamiento; y la cuarta, la interconexión de todos los núcleos".

Con todo, y según ha explicado, "incluso la obra del anillo hídrico sería ya insuficiente porque hay siete municipios que se quedan fuera de este proyecto: Cala, Santa Olalla (los dos que están en peor situación), Puerto Moral, Arroyomolinos de León, las tres Cumbres e Hinojales", por lo que ha alertado de que "como no se hagan nuevas captaciones subterráneas para nuevos pozos, es decir, obras de emergencia, estos pueblos seguirán teniendo problemas aún después de que finalice el anillo hídrico".

La responsable de Aguas de la Ejecutiva Provincial ha adelantado que el próximo viernes 24 del presente mes, el presidente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a anunciar la inmediatez de dos obras de emergencia, dos captaciones en Cala y Cortelazor, hasta que finalice el anillo hídrico y "se pueda utilizar el agua de los embalses, ante la inacción del Gobierno andaluz, el Gobierno central va a tomar medidas para paliar en lo posible las situaciones más graves".

"El Gobierno andaluz debe agilizar al máximo las obras pendientes y tomar medidas urgentes, ya que estas poblaciones necesitan de manera inminente las inversiones que se tengan que hacer para poder abastecerse del embalse del Sillo y que se hagan las captaciones nuevas como obras de emergencia para que estos vecinos tengan agua", ha añadido.

De este modo, Picharo ha detallado que, "según la Ley de Aguas vigente en Andalucía, la Junta tiene las competencias para la planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de declaración de interés", así como de "la instauración del canon destinado a la financiación de las obras de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración declaradas de interés de la comunidad", pero, "lamentablemente, la manera de actuar de este Gobierno no se ajusta a la ley cuando hablamos de la provincia de Huelva".