El PSOE considera "un escándalo" la eliminación de servicios "del que ya no séra hospital" en la costa de Huelva

HUELVA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva considera "un escándalo" que la Junta "haya eliminado servicios del que ya no será hospital en la Costa Occidental de Huelva". Así lo ha indicado la responsable de Sanidad de la Gestora del PSOE, Susana Rivas, que ha trasladado "el más absoluto de los rechazos a la decisión adoptada por el Gobierno de la Junta de Andalucía sobre el destino final del centro hospitalario ubicado en Lepe".

En este sentido, Rivas ha apuntado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, --que hace unos meses anunció una inversión de 50 millones de euros para los chares andaluces-- y su titular de Sanidad, Jesús Aguirre, "han dado una vuelta de tuerca al proyecto anulando la hache de su nomenclatura, Centro Hospitalario de Alta Resolución, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Lo que parecía un simple e inocente cambio de nombre, esconde una decisión política dramática para la Costa de Huelva: el centro ya no será hospital, sino una especie de ambulatorio para consultas externas y diagnósticos, lo que desde el PSOE rechazamos absoluta y completamente", ha señalado.

De este modo, ha detallado que los alcaldes y portavoces de los municipios afectados, Lepe, Villablanca, Ayamonte, La Redondela, Isla Cristina y Cartaya, van a presentar una moción en los ayuntamientos en la que exigen a la Junta "que cumpla con sus compromisos y ponga en funcionamiento ya el centro con sus características iniciales, garantizando todos los servicios a la ciudadanía y una sanidad pública de calidad".

Según reza la moción, los ediles consideran que este centro es "una verdadera demanda de la ciudadanía de la costa y que no puede convertirse ahora en un centro ambulatorio sin ingresos porque no se cumple así con su función inicial, que es descongestionar los hospitales provinciales, máxime en estos momentos de pandemia tan delicados".

"Es vergonzante volver la vista atrás y comprobar lo que el Partido Popular y sus dirigentes provinciales y regionales han venido haciendo con este proyecto, poner zancadillas una y otra vez, haciendo lo indecible para que el anterior Gobierno socialista no pudiera inaugurar ese hospital", ha dicho Rivas.

La socialista ha agregado que "ahora resulta, paradojas de la vida, que el problemón está en su tejado porque la Junta la gobiernan ellos, y nada menos que deciden quitarle la categoría de hospital escudados en la pandemia y en que no hay especialistas que cubran los puestos de trabajo, como apuntó ayer la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano", ha lamentado Susana Rivas.

El que hasta hace unos días era un Chare --y no un CARE-- fue terminado, con una inversión de 21 millones de euros, en 2016, "pero el Gobierno socialista de la Junta no pudo abrirlo y ponerlo a disposición de los ciudadanos porque el Partido Popular estaba enrabietado y no quería de ninguna manera que el PSOE se apuntara semejante tanto con las más de 90.000 personas a las que iba a dar servicio", ha afirmado Rivas.

Por eso, la responsable de Sanidad de la gestora ha subrayado que con Rajoy en el Gobierno, los accesos al centro "no eran del Gobierno central, pero con el Gobierno socialista sí lo han sido".

"La realidad es que esos accesos claro que eran del Gobierno central, porque parten de la A-49, una autopista del Estado, de modo que cualquier persona decente admitiría ese hecho. En cuanto el PSOE accedió al Gobierno se licitó la obra y se destinaron 2,2 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, una obra que está a punto de concluir", ha reseñado.

Susana Rivas ha dicho que, el Partido Popular, particularmente Manuel Andrés González, que como alcalde de Lepe en los inicios del proyecto se comprometió por convenio con los pueblos implicados a hacerse cargo de la urbanización, las acometidas de agua, luz y alcantarillado, "en el fondo deben sentir vergüenza de la situación, a la que ahora se le agrega otro problema, porque un proyecto tan necesario estaría a pleno rendimiento desde 2016 si hubiera ido, quizá, en Isla Cristina, Ayamonte o Cartaya, cuyos alcaldes ofrecieron entonces suelo municipal".

"Juanma Moreno inauguró ayer mismo el Chare de Estepona, con todos sus servicios, pero Lepe, Huelva, esta provincia no merece eso", ha asegurado la socialista, quien lamenta que una vez más los onubenses reciben otra bofetada del Gobierno andaluz en materia sanitaria".

"La excusa de la delegada del Gobierno de que no hay profesionales que cubran los servicios es de risa; y los onubenses estamos hartos de que se rían de nosotros", ha espetado Rivas.

La responsable de Sanidad de la gestora de los socialistas onubenses conmina al presidente de la Junta a destinar a Huelva "parte de los 7.465 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mandado para luchar contra la covid en Andalucía". "No hay excusas, ya no valen las excusas, hay dinero, lo que queremos es voluntad, porque eso no cuesta ni un céntimo de euro", ha dicho.

Susana Rivas ha relatado que el Gobierno socialista "no solo terminó el Chare de Lepe con todas sus características, sino que dejó incluso material médico comprado, por valor de 1,5 millones de euros que se comenzó a usar para que no se deteriorase en los hospitales ubicados de la capital".

La socialista ha recordado que el proyecto socialista del Chare de Lepe recogía atención de 83.000 consultas, 70.000 urgencias, 3.000 intervenciones quirúrgicas; contaría con 17 especialidades, 25 consultas para 13.241 metros cuadrados, dos salas de radiología, estudios digestivos, ecógrafos, mamógrafos y TAC; cinco consultas de urgencias y una de pediatría; 40 habitaciones y tres quirófanos con salas de reanimación.

"Pedimos a Moreno, a Aguirre, a Manuel Andrés González y a Bella Verano que nos expliquen a todos en qué va a quedar el CARE que tienen ahora concebido y si lo que de verdad están pensando es no quitar negocio al hospital privado que ese mismo 2016 puso en servicio, también en Lepe, qué casualidad, una empresa", ha finalizado.