Archivo - Pleno de Huelva en una imagen de archivo. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado los "insultos proferidos por miembros del equipo de Gobierno del PP durante el pleno municipal" celebrado este viernes contra su presidente y candidato número uno del PSOE de Huelva al Congreso de los Diputados, Gabriel Cruz, y el candidato socialista a la Alcaldía de Huelva, Enrique Gaviño, algo que desde el equipo de Gobierno han negado "

Según ha manifestado el PSOE en una nota, durante la intervención de Gabriel Cruz en el debate de la moción sobre infraestructuras, en la que el exalcalde reprochaba al equipo de Gobierno que criticaran los "bailes de Pedro Sánchez" cuando "dos semanas después del accidente de Adamuz la alcaldesa" y varios miembros "del grupo popular" estaban "disfrazados y bailando" y "el concejal de Presidencia del PP, Alfonso Castro, le ha llamado sinvergüenza a micrófono cerrado, aunque el insulto ha podido ser escuchado por los concejales presentes en el salón de plenos".

Al respecto, han criticado que "ante la petición de rectificación formulada por el PSOE, la alcaldesa, Pilar Miranda, se ha limitado a responder que ella no había oído nada".

Igualmente, los socialistas han denunciado que "no se trata de un hecho aislado", ya que, durante esta misma sesión plenaria, "el portavoz del PP, Felipe Arias, ha llamado inútil al candidato a la Alcaldía Enrique Gaviño". En concreto, Arias ha manifestado que Miranda "va a volver a ganar" en las elecciones municipales "como le ganó" a Cruz en las anteriores.

"Le va a ganar el domingo y va a volver a ganar las municipales al señor Gaviño, que usted echó de concejal por inútil, porque no trabajaba y ahora lo presentan para que tenga un sueldo y un carguito porque lo quitaron del Parlamento", ha dicho Arias dirigiéndose a Gabriel Cruz.

De otro lado, los socialistas han asegurado que "la propia alcaldesa ha llamado maleducada a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, María Teresa Flores, al decirle que "por favor, sea educada". "Por favor, no demos esta imagen de mala educación, que es muy mala a nivel institucional y a nivel personal suyo. Que me lo dicen por la calle, por favor", ha dicho Miranda.

Desde el PSOE han condenado "rotundamente" estas "actitudes" y han lamentado que el PP "haya convertido el insulto y la descalificación personal en un arma política ante su incapacidad para ofrecer respuestas, argumentos y soluciones a los problemas de Huelva".

Los socialistas consideran que estos comportamientos evidencian "la falta de alternativa y de proyecto político del PP para la ciudad" y ha exigido una "rectificación pública por los insultos proferidos", así como ha reclamado a Pilar Miranda que, como alcaldesa, "sea la primera en respetar las normas de convivencia democrática y garantizar el respeto institucional en el salón de plenos, donde deben confrontarse ideas y proyectos, no proferirse insultos contra los representantes de la ciudadanía".