El PSOE dice que el PP "muestra su cinismo con el AVE en el pleno de Diputación" de Huelva

HUELVA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Huelva ha criticado este miércoles el "cinismo" del Partido Popular con respecto a la Alta Velocidad "buscando el oportunismo político y la confrontación". Así lo ha manifestado el diputado provincial Manolo Gómez, quien ha pedido al PP "que deje de engañar a la ciudadanía".

"Desde el PSOE vamos a seguir reclamando las inversiones. La diferencia entre el PSOE y el PP es que los socialistas siempre hemos estado a favor de reclamar a quien gobernara en ese momento esas infraestructuras, el PP no", ha dicho antes de pedir al PP que "se deje de excusas y ponga a trabajar por la ciudadanía de Huelva".

Manolo Gómez ha señalado que "con el PP en el Gobierno de España, con mayoría absoluta, no hicieron absolutamente nada por el AVE, es más, durante esos quince años, dejaron caducar la declaración de impacto ambiental (DIA). Y la semana pasada votó en contra de declararlo de interés estratégico y que la Junta de Andalucía lo cofinanciara", por lo que considera que "no tiene ninguna autoridad moral para reclamar lo que ellos no hicieron".

"En cambio, ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el primero que ha destinado una inversión en los Presupuestos Generales del Estado para dicha infraestructura y se sigue trabajando para que llegue, además de trabajar en una alternativa más rápida para acercarnos con Sevilla. Para los socialistas, se trata de una reclamación justa, necesaria y urgente de la ciudadanía de Huelva, siempre lo hemos defendido y así seguiremos haciéndolo", ha manifestado.

Con respecto a la bajada del billete del 50%, Gómez ha criticado que el PP lleve al pleno una medida "que ya existe y que rechazó a nivel nacional" y considera que esto "es otra muestra más de ese cinismo, de esa poca vergüenza y ese poco respeto que tienen hacia la ciudadanía".

"Además, el Partido Popular engaña con cuestiones tan peregrinas como decir que la estación que hicieron durante el gobierno de ellos era una estación del AVE, cuando no es cierto, porque la línea no puede llegar hasta ahí si no tendría que pasar más hacia el norte", ha concluido.