El PSOE dice que resolverá "todos los problemas que tienen los trabajadores de Huelva por culpa de Moreno"

HUELVA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha manifestado este lunes que los derechos de los trabajadores "se han visto mermados con las políticas que dependen del gobierno de la derecha" en Andalucía y que contarán con la "disponibilidad absoluta" de la formación "a partir del 19 de junio, con Juan Espadas como presidente socialista, para resolver todos los problemas que tienen los trabajadores de la provincia por culpa del gobierno de Juanma Moreno".

Así lo ha dicho Márquez en declaraciones a los medios antes de mantener, junto a otros representantes socialistas, una reunión con el secretario provincial de UGT, Sebastián Donaire, y otros miembros del sindicato, así como posteriormente han mantenido también reuniones con representantes de CCOO y de CSIF.

Antes de iniciar su reunión con UGT, Márquez ha destacado que este sindicato ha realizado protestas "todas las semanas" para "defender a los trabajadores sanitarios, diciendo que no querían aplausos ni estatuas de mármol, sino que quieren derechos laborales, que no se les bajara el sueldo" y "que no se les despidiera".

En este sentido, ha apuntado que el gobierno de Juanma Moreno "ha despedido 8.000 sanitarios, 200 en la provincia de Huelva, y en estos momentos hay 12.000 que no saben si sus puestos de trabajo se van a mantener o no", por lo que ha reiterado que estos profesionales "no quieren aplausos ni estatuas, sino derechos y dignidad en sus empleos y eso lo ha defendido UGT".

Asimismo, Márquez ha señalado que la Unión General de Trabajadores "ha defendido los derechos de las trabajadoras de ayuda a domicilio", toda vez que ha remarcado que "hubo un gobierno socialista que dio dignidad" a las mismas y "al papel que las mujeres ejercen laboralmente en los cuidados" y que "en estos momentos reciben el abandono y el nulo compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía".

La socialista, que ha destacado asimismo que el sindicado "ha defendido los derechos de los defensores del patrimonio medioambiental de Huelva, los trabajadores del Infoca", en una provincia que "tiene un carácter forestal de más del 70 por ciento".

"Trabajadores que se juegan la vida cuando hay un incendio en esta provincia donde se han producido algunos muy lamentables y muy desastrosos y esta organización se ha acordado de ellos, no solo en verano, sino durante todo estos tres años y medio y saben que están en juego sus condiciones laborales y su dignidad laboral", ha agregado Márquez.

En este punto, la cabeza de lista por el PSOE de Huelva se ha referido a todos estos trabajadores y a los afiliados de UGT destacando que "ya saben lo que tienen que hacer el próximo 19 de junio".

Finalmente, Márquez ha aseverado que el PSOE asume "un compromiso" con todos ellos "desde el primer minuto" mediante "la escucha activa con todos" y de "colaboración absoluta y trabajo mutuo entre que defienden los trabajadores y lo que debemos hacer los políticos desde las administraciones que gobernamos".

Por ello, ha ofrecido "la disponibilidad absoluta del PSOE para que, a partir del 19 de junio, con Juan Espadas como presidente socialista, se puedan resolver de la mano de UGT todos los problemas que tienen los trabajadores de la provincia por culpa del gobierno de Juanma Moreno".

Por su parte, el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha señalado que Huelva está en un momento "importante" porque el próximo 19 de junio "se juega seguir con un gobierno que castiga permanentemente a la provincia" o "encontrar la fórmula de tener un gobierno progresista que facilite que Huelva pueda salir de la situación de abandono que ha tenido durante estos tres años y medio".

Donaire ha señalado que Moreno "ha degradado la provincia en materia de inversiones" y ha puesto como ejemplos la "no posibilidad de tener" un Hospital Materno Infantil "como tienen todas las provincia" y "el castigo a los sanitarios de la provincia en un momento complicado, cuando se atrevió a despedir a más de 200 el año pasado", así como ha lamentado la "falta de inversiones" en educación o en materia de infraestructuras.

Por ello, ha aseverado que el gobierno de Moreno "se merece un cero por parte de UGT en materia de compromiso con la provincia para sacarla de una situación de abandono absoluto que ha sufrido durante estos tres años y medio" que, a su juicio, el presidente de la Junta "ha aprovechado para hacer propaganda de sí mismo, pero no para realizar acciones que favorezcan que esta provincia despegue", toda vez que ha reseñado que Huelva "necesita inversiones como las que está haciendo y ha hecho el gobierno central, sobre todo con el diálogo social".