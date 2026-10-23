El PSOE de Huelva acusa a Miranda de "abandono de responsabilidades" tras su candidatura al Congreso

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha acusado a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, de "abandonar sus responsabilidades" con la ciudad tras conocerse este jueves que será la candidata del PP al Congreso por la provincia, toda vez que ha remarcado que esta elección demuestra, a su juicio, que el Partido Popular está "desesperado" porque "va a perder las elecciones en la provincia".

En rueda de prensa, el socialista ha subrayado que es "absolutamente intolerable, inaceptable y, además, incompatible que una alcaldesa de una capital de provincia decida encabezar una lista al Congreso de los Diputados". "No es el Senado, que tiene un calendario de sesiones mucho más relajado, ni una ciudad pequeña, donde las responsabilidades y la amplitud del término y de las obligaciones es mucho más corta, sino se trata del Congreso de los Diputados, con un calendario de sesiones de lunes a jueves por la noche de manera permanente, y se trata de la capital de la provincia".

Además, ha criticado que Miranda ha hecho una gestión "absolutamente desastrosa" estos años, ya que "no hay más que darse una vuelta por los barrios de la ciudad de Huelva y ver el deterioro tremendo que se ha producido en los servicios públicos esenciales".

Por ello, ha remarcado que su candidatura al Congreso demuestra, a su juicio, en primer lugar, que para Miranda "Huelva es un segundo plato, no es su prioridad y está por delante los intereses tácticos de su partido".

En segundo lugar, Jiménez ha asegurado que esta decisión, "algo que se está detectando en la calle", traslada "la desesperación del Partido Popular ante unos resultados con los que va a perder las elecciones en la provincia de Huelva". "Está a la desesperada e intenta buscar activos, aunque Miranda es más pasivo, aunque ellos piensen lo contrario. Cuando un partido tira de carteles que ya están en instituciones de esta manera, nada más y nada menos que la alcaldesa de una capital de provincia, es porque entiende que puede perder las elecciones".

Asimismo, el socialista ha señalado que este movimiento "significa un ataque por parte de la dirección del partido a otros niveles, a la primacía del Partido Popular en Lepe", que "internamente y también institucionalmente han estado protagonizando estos años el liderazgo del partido en la provincia".

Por último, ha lamentado que si Miranda va al Congreso, "eso significa que se convierte en alcalde de facto el señor Felipe Arias". "Quien conoce el funcionamiento del Ayuntamiento sabe que se va a traducir en malas formas, en actitudes despóticas, en desprecio a los problemas de los ciudadanos, en incapacidad de gestión, en definitiva, en nada positivo".

Por ello, el socialista ha subrayado la "diferencia entre el PSOE y el PP", ya que el candidato socialista, Enrique Gaviño, "podía ser parlamentario en estos momentos y renunció para dedicarse en cuerpo y alma a la ciudad de Huelva", porque es "la única manera de estar al frente de un proyecto político para una ciudad del tamaño de la capital". "Mientras que la señora Miranda se va de Huelva, porque es un segundo plato".

"Los ciudadanos de Huelva tienen que valorar lo que eso significa. El compromiso y vocación de Enrique Gaviño frente a la señora Miranda, que ya le aburre Huelva, y no está dispuesta a estar al frente de sus problemas. Se va y deja de alcalde de facto estos meses hasta las próximas elecciones al señor Arias, lo cual es una desastrosa noticia en términos de gestión y de trato a la ciudadanía y a sus problemas", ha finalizado.