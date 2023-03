El PSOE de Huelva asegura que "sobran motivos" para acudir a la manifestación para "reclamar una sanidad digna"

HUELVA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial del PSOE y senador, Amaro Huelva, ha pedido este viernes "a toda la población de Huelva" que acuda "en masa" este sábado a la manifestación "para reclamar al Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía una sanidad pública universal, gratuita, de calidad y digna", dado el "gravísimo deterioro que está sufriendo el sistema público de salud andaluz".

Según ha indicado el PSOE en una nota, la manifestación saldrá a las 12,00 horas desde el Barrio Obrero de la capital y terminará a las puertas de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, en la Avenida Martín Alonso Pinzón, junto a la Plaza de la Constitución.

Amaro Huelva ha señalado que esta es "la mejor manera de manifestar el rechazo público a lo que está pasando, que no es otra cosa que el desmantelamiento absoluto del sistema público de salud que tanto nos ha costado conseguir a todos los onubenses y a todos los andaluces".

"Cada día desayunamos con un sobresalto. Hoy hemos sabido que se ha cerrado toda una planta en el hospital de Riotinto, algo que nos parece una indecencia absoluta y que requiere de explicaciones convincentes, claras y muy justificadas para que nos creamos que esa acción drástica es necesaria por algún motivo que se nos escapa".

Por ello, ha apuntado que igual que vienen reclamando "toda esta semana", siguen "esperando explicaciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre lo que está ocurriendo en el sistema sanitario público, cada día más castigado y más desmantelado".

"Desde que el Partido Popular accedió al Gobierno de la Junta de Andalucía, la sanidad va en decadencia y los profesionales están desesperados porque no pueden prestar un servicio adecuado a los pacientes, que están más desesperados todavía porque ven que no se les atiende como antes, que no encuentran cita médica y que la espera para recibir consultas, tratamientos, para operarse o tratarse cualquier dolencia se eterniza en el tiempo", ha criticado.

El socialista ha enfatizado que "esta situación está conduciendo a muchas personas, incluso gente humilde sin recursos, a hacerse un seguro privado que no se pueden permitir", pero que "están viendo que su salud está en riesgo y se ven obligadas a acudir a la sanidad privada".

"Ese debe ser el objetivo que tiene el Gobierno de Moreno, ofrecer cada vez peor servicio para que la gente se vaya a la privada. Por tanto, está muy claro, la privada cada vez con más demanda y Moreno Bonilla ha de satisfacer a esas empresas con el dinero público que debería invertirse en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales", ha añadido.

Huelva ha dicho que "los hechos hablan por sí solos", haciendo alusión al "escándalo de las adjudicaciones a dedo que ha hecho el señor Moreno a empresas privadas del sector sanitario por valor de 243 millones de euros".

"Queremos saber ya, sin esperar un minuto más, en qué empresas se ha gastado el dinero de todos y de todas que debería haber servido para potenciar el sistema público de salud, qué empresas de Huelva y del resto de provincias han recibido ese reguero de millones de euros que hubieran solucionado tantos problemas de haberse destinado a las carencias que venimos sufriendo en la Atención Primaria y los centros hospitalarios de toda la comunidad", ha solicitado.

MATERNO INFANTIL Y CHARES

Amaro Huelva ha señalado que "con parte de ese dinero se podría haber construido el Hospital Materno Infantil de Huelva, por ejemplo, o los chares del Condado y de la Sierra", así como "se podían haber cubierto las plazas que faltan de pediatras en la provincia, contratar profesionales para mantener la Unidad de Ictus del Juan Ramón Jiménez, y un largo etcétera".

El senador remarca que "el problema es que no hay voluntad de arreglar las cosas en la pública, sino que lo que se pretende es potenciar las empresas privadas, que están haciendo su agosto".

"Se trata de un desvío masivo en fraude de ley, sin publicidad, sin transparencia, sin control alguno de fondos públicos a empresas privadas, un escándalo que requiere explicaciones urgentes". Estas contrataciones a dedo son, sin duda, el modus operandi de la Junta y los ejemplos se suceden día a día, como supimos ayer sobre la adjudicación de Fomento a la empresa Barveal, S.L. de dos obras de más de cuatro millones de euros en carreteras en la provincia de Cádiz, una empresa sin sede social, sin oficinas ni trabajadores, un disparate total", ha subrayado.

El senador ha dicho que "por todos estos motivos y muchos más, no hay excusas y sobran motivos para acudir a la manifestación" convocada por más de una treintena de organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos "para reclamar una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad".

"Vamos a decir todos, con nuestra presencia masiva en las calles que no queremos ir por este camino, que nuestra sanidad pública no se toca y que es nuestro derecho, porque nuestros impuestos no son para beneficiar a empresas privadas que quieren hacer negocio con nuestras enfermedades y nuestros males, sino que son para recibir ese servicio esencial y básico, porque está en juego la vida, el bienestar y el futuro", ha finalizado.