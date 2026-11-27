Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado que la alcaldesa y candidata número uno del PP al Congreso por Huelva, Pilar Miranda, "se niegue a dimitir" como regidora en caso de resultar elegida diputada este domingo, 29 de noviembre, por lo que "estará en Madrid cuatro días a la semana", después de que el PP haya votado en contra de una moción debatida este viernes en el pleno municipal en la que los socialistas le exigían su renuncia.

Durante el debate plenario, la portavoz del PSOE en el Consistorio onubense, María Teresa Flores, ha cuestionado que Miranda pretenda compatibilizar ambos cargos cuando, tras tres años y medio al frente de la Alcaldía, "acumula numerosos compromisos incumplidos, proyectos sin ejecutar y graves deficiencias en los servicios públicos municipales". "De hecho, se presenta a diputada para no quedarse sin sillón a partir de mayo", ha sentenciado la edil socialista.

Flores ha calificado el retraso del nuevo contrato de limpieza como el incumplimiento "más flagrante" de la regidora y le ha reprochado la "desfachatez de criticar día sí y día también los 42 meses de plazo para la redacción de los proyectos de los cinco tramos del AVE a Huelva, cuando ella misma ha necesitado 41 meses para elaborar los pliegos de un contrato municipal de limpieza".

Del mismo modo, la formación socialista ha denunciado la "incapacidad" del equipo de Gobierno para "ejecutar" las inversiones presupuestadas, "con un 22,5% en 2025 y un 18% en lo que va de 2026". A ello ha sumado promesas "incumplidas" como el Parque del Ferrocarril, San Antonio Montija, Villa Rosa, el Hotel de Asociaciones en la cárcel antigua, la Ciudad Deportiva junto a la ría o la bajada de impuestos.

"Hizo usted lo contrario de lo que prometió, señora Miranda. Estas eran sus promesas de 2023, promesas que no han valido absolutamente nada, como las que lleva haciendo estos 15 días de campaña", ha manifestado la portavoz municipal del PSOE.

"CAOS" CIRCULATORIO Y TRANSPORTE PÚBLICO

La dirigente socialista ha denunciado también lo que ha definido como "el mayor caos circulatorio que se recuerda en la historia reciente de esta ciudad", derivado de la decisión del Gobierno local de hacer coincidir las obras de asfaltado, financiadas por el Gobierno de España, con la renovación del sistema semafórico. "Su gestión no ha servido ni para no hacer coincidir dos actuaciones", ha recriminado a la alcaldesa.

Asimismo, ha señalado que la plantilla de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) alertó el pasado 16 de noviembre de que el servicio de autobuses se encuentra "al límite" por los atascos y la "falta de recursos", además de reclamar "más personal". "Va a traer el AVE a Huelva la alcaldesa que no es capaz de mantener el servicio de transporte urbano en esta ciudad", ha ironizado.

En la misma línea, Flores ha cuestionado las propuestas de Miranda en materia de seguridad durante la campaña electoral y le ha reprochado que anuncie medidas contra el narcotráfico "cuando no ha sido capaz de resolver el problema de los gorrillas en Huelva". "Yo no sé a quién pretende usted engañar, señora Miranda", ha apostillado.

"LA ALCALDESA DE LA MENTIRA"

Durante su intervención, la portavoz socialista ha tildado a Miranda de "la alcaldesa de la mentira y de los compromisos incumplidos" tras acusarla de "atribuirse actuaciones" como la construcción del colegio del Ensanche o la reforma del instituto La Rábida, unas obras que, según ha subrayado, "comenzaron y finalizaron antes de que tomara posesión del cargo".

Finalmente, la representante del PSOE ha criticado que la regidora dé por cumplido el compromiso de la Junta de Andalucía con el nuevo centro de salud de El Molino. "Señora Miranda, el centro de salud de El Molino nuevo, ¿dónde está? ¿Nos puede usted dar la dirección, el punto exacto?", ha concluido.