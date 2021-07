El PSOE de Huelva critica la "nula política de dependencia" de la Junta y que "ponga en riesgo" la atención social

HUELVA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Sanidad de la Gestora del PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha lamentado este martes que el Gobierno de la Junta de Andalucía, con su presidente, Juanma Moreno, al frente, esté llevando a "una situación límite al sector de la dependencia, abandonándolo a su suerte y poniendo en riesgo la atención social esencial y servicios de apoyo de las personas mayores más vulnerables".

Con esta situación, para la socialista, Juanma Moreno "está dando la espalda a miles de personas en Huelva y en toda la región, que se encuentran en situación de dependencia y vulnerabilidad en el peor momento, cuando más necesitan de una ayuda externa que no tienen o que llevan meses y meses esperando".

Según ha indicado, Andalucía es la segunda comunidad "donde más tiempo tiene que esperar una persona necesitada a recibir la ayuda de alguien que la cuide y atienda, puesto que la media está en 719 días, cifra que va en aumento, ya que a primeros de año estaba en 621 días, algo inconcebible".

Mientras se produce esa espera, "las familias se ahogan en una burocracia que se eterniza y la gestión de las solicitudes se va aplazando porque no hay mando que agilice la gestión; y los funcionarios, deseosos de que todo sea lo más rápido posible, se las ven y se las desean para sacar adelante las resoluciones", ha explicado Rivas.

La responsable socialista de Sanidad no entiende que en la comunidad andaluza "se desatienda un asunto tan importante que el Gobierno de Pedro Sánchez ha marcado entre sus prioridades y para el que viene aportando ayudas extraordinarias".

Como ha apuntado, la última se libró en abril, cuando las comunidades recibieron un fondo extraordinario de más de 700 millones de euros procedentes de la Unión Europea para la transformación de la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social.

Concretamente, de esa cantidad, hasta 482,4 millones irían destinados a fomentar un modelo de atención a las personas dependientes que les permita vivir en sus casas, proporcionándoles la atención necesaria para ello; mientras que los centros residenciales deberán constituirse como entornos similares a los domésticos.

Ha recordado, además, que, ante la demanda del servicio, el Gobierno central aumentó en un 57,7 por ciento el presupuesto de 2020. En los Presupuestos Generales del Estado para este año 2021 se recogía una partida de 2.354 millones de euros para la Dependencia, un 34,4 por ciento más que el año anterior. Huelva se ha beneficiado con ello en un 19 por ciento más en el incremento para la dotación de dependencia y los cuidadores mantendrían así su cotización.

Rivas ha señalado que el Gobierno de PP y Cs de la Junta de Andalucía "no cree en este servicio, no ha aportado fondos extraordinarios suficientes para compensar los sobrecostes, no ha cubierto las plazas de residencias y centros de día y tampoco mantiene una interlocución adecuada con los centros".

Frente a esta manera de hacer política, se encuentra "la sensibilidad del Gobierno de España con las personas más necesitadas, absolutamente consciente de que invertir en dependencia es contribuir al fortalecimiento y a la mejora del Estado del Bienestar, que es lo que hemos abanderado siempre desde el Partido Socialista".

Pero, como ha agregado Rivas, "si el dinero que llega no se invierte, difícilmente podrá repercutir en el sistema de la Dependencia de manera positiva, algo que tendrá que explicar el Gobierno andaluz".

En su opinión, el Gobierno de España es "un ejemplo a seguir y el espejo en el que deberían de mirarse algunas autonomías, sobre todo aquellas gobernadas por el PP, como la andaluza que, en vez de contribuir al sistema, está abocando a la Dependencia a una parálisis, con una gestión pésima que es inconcebible".