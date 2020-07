El PSOE de Huelva critica "los recortes" de la Junta en transporte que dejan a muchos pueblos "casi en el aislamiento"

HUELVA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista onubense y portavoz de la Comisión de Fomento en la Cámara andaluza, María Márquez, ha criticado este viernes "los recortes" de la Junta en transporte que dejan a muchos pueblos de la provincia "casi en el aislamiento".

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, Márquez ha asegurado, tras reunirse con algunos alcaldes y alcaldesas de la provincia, que muchos municipios "se han quedado casi en aislamiento, sin el transporte público rutinario que tenían antes de la crisis derivada de la pandemia por el coronavirus".

Por ello, ha pedido "una rectificación y que se restablezcan, --tal y como estaban antes de la crisis--, esos servicios esenciales para los ciudadanos, los que siempre ha defendido el PSOE, antes en el Gobierno y ahora en la oposición".

"Estamos especialmente preocupados. Sabíamos que con un Gobierno de la derecha corría riesgo la línea de flotación de los recursos públicos esenciales, la educación, la sanidad, las comunicaciones..., pero jamás podíamos pensar que iba a aprovechar la coyuntura de una crisis terrible para implantar un modelo absolutamente estructural con una carga y sesgo ideológico que perjudicara a la mayoría de los pueblos y castigara a las zonas rurales", ha dicho la parlamentaria.

Así en rueda de prensa, tras reunirse con algunos de los pueblos afectados, como San Silvestre de Guzmán, La Redondela, Paymogo, Escacena, Nerva, Los Marines, Chucena y Paterna del Campo, ha especificado que en Paterna, precisamente, "han quitado idas y vueltas a Sevilla y hecho cambios en itinerarios que afectan a los pueblos limítrofes".

Asimismo, en Nerva y el resto de la Cuenca Minera, "los autobuses circulan a demanda, han recortado las líneas y es imposible coger un bus que te desplace a otros pueblos, a Huelva o a Sevilla", ha apuntado. El caso de Los Marines, "no solo se ha recortado el sistema del transporte, sino que han comunicado que le quitan el médico siete días".

Como ha apuntado, en San Silvestre de Guzmán, "también le han quitado las líneas del mediodía y los usuarios se tienen que quedar todo el día en Huelva hasta poder volver al pueblo y en Paymogo, a demanda, como en Nerva".

De otro lado, en La Redondela, el transporte facilitaba que mucha gente de la costa que trabaja en las playas, se desplazara en los autobuses como única forma de acudir al puesto de trabajo y volver a casa. "Esta es la situación lamentable que estamos soportando", ha señalado Márquez.

La portavoz de Fomento ha manifestado que el PSOE es "un partido de Gobierno y entendíamos que cuando se declaró el estado, al quedar confinados en casa, la movilidad se redujo y lógicamente se redujeron los servicios".

Pero una vez restablecida la normalidad, "no tiene ningún sentido que no se restablezcan al mismo nivel que antes los servicios públicos del transporte". A su juicio, "el Gobierno del PP, Cs y el apoyo de Vox está aprovechando la coyuntura para promover un modelo de recorte. El PSOE no va a permitir ni consentir que se ataque a las zonas rurales y a los pueblos", ha continuado.

En este punto, María Márquez ha hecho saber que existe un escrito del Consorcio de Transportes de la Junta de Andalucía, en respuesta a un alcalde de otra provincia, el que "se destapan las cartas, ya que aduce que no son rentables económicamente". A este respecto, la parlamentaria se ha preguntado "desde cuándo los servicios públicos se miden en términos de rentabilidad económica?".

Ha advertido al Gobierno de la Junta "que se preparen, porque van a tener en frente a todo el PSOE, que va a defender que no se sigan despoblando las zonas, rurales, que puedan gozar de servicios públicos dignos, para que no haya ciudadanos de primera ni de segunda. Si no lo entienden con escritos, lo haremos con protestas", ha apostillado.

"UN DAÑO DIRECTO"

Por su parte, el alcalde de La Redondela, Salvador Gómez (PSOE), ha incidido especialmente en el "daño directo" a los vecinos porque el transporte público estaba, "hasta el momento, facilitando la vida a muchos ciudadanos y eliminarlo supone un varapalo, sobre todo, en esta época estival". Como ha dicho, "lo único que pedimos es que no se deje atrás a nadie porque con esos recortes hay muchas personas que encuentran dificultades para desarrollar su jornada laboral o para disfrutar de las playas".

Gómez ha apuntado que "en muchos casos no es que se reduzca, es que se ha eliminado". Concretamente, en la costa "se quita el servicio a tres municipios y a sus núcleos costeros, lo que afecta a unas 200.000 personas y lo que se traduce en una merma para la economía y para el turismo". "Es inadmisible que la Junta de Andalucía esgrima argumentos técnicos para justificar la merma de los servicios, con ello demuestra que la derecha desconoce la realidad de los territorios", ha apostillado.

Por todo ello y para hacer frente a la situación y que se corrija "cuanto antes", los alcaldes y alcaldesas afectados por la eliminación de estos servicios han presentado un escrito en la Delegación Territorial de Fomento y Ordenación del Territorio solicitando la urgencia de restablecerlos.