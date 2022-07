PSOE-Huelva dice que Andalucía "necesita" una gestión forestal "adecuada a los nuevos tiempos" para prevenir incendios

HUELVA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Medio Ambiente y Política Forestal del PSOE de Huelva, Miguel Ángel Curiel, ha mostrado su "convencimiento" de que Andalucía "necesita de una gestión forestal que se adecue a las necesidades de los montes a día hoy, de acuerdo con las exigencias de su patrimonio forestal", así como "unos planes de ordenación adecuados también a los nuevos tiempos en los que vivimos para prevenir los incendios".

Así se ha manifestado a raíz de los últimos incendios acaecidos en la comunidad andaluza y en la provincia onubense, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Para el socialista, es "fundamental" esa gestión forestal que "integre" a los bomberos forestales en las tareas preventivas y a los "demás agentes actores que participan de ellos" como administraciones, agricultores, cazadores, ganaderos o empresarios de los aprovechamientos forestales, "ya que todos son importantes y necesarios en esta labor imprescindible para cuidar nuestros montes y luchar contra el fuego".

En esta línea, Miguel Ángel Curiel ha incidido en que "en nuestros montes no se tiene la actividad de antaño en cuanto a carboneo, extracción de leñas, maderas o ganadería, eso unido al sufrimiento por los efectos del calentamiento global, lo hacen verdaderos calderines a disposición de los pirómanos".

Además, ha recalcado que "las figuras de protección Parques Naturales y Parques Nacionales no las protege de todo mal, ya que muchas veces son una figura administrativa alejada de la realidad física de un territorio que evoluciona, y conservar no es no actuar en ellos, conservar es gestionar de una manera sostenible nuestros montes, sacándole el máximo rendimiento y dejándolo en perfecto estado para uso y disfrute de generaciones venideras".

Por ello, ha insistido en esa "necesidad" de esa gestión forestal que involucre a todos los agentes implicados en esta tarea para la prevención de incendios, "porque los fuegos se deben de apagar en invierno".

Asimismo, Miguel Ángel Curiel ha elogiado "la inmensa labor del Infoca, de los bomberos y de los profesionales en esta ardua labor de control y extinción de estos incendios tan preocupantes en la provincia".