PSOE de Huelva dice que el PP "se ve obligado a rectificar" con el Materno por "la presión" pero lo cree "insuficiente"

HUELVA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha señalado este miércoles que el PP "se ve obligado a rectificar" con el Materno Infantil por "la presión social", pero cree que "aún es insuficiente".

Así se ha pronunciado el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, tras la "rectificación" anunciada por la consejera de Salud, Catalina García, de hacer un nuevo edificio para este hospital, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Una decisión que adopta la Junta debido a la presión unánime de la sociedad en estos últimos meses al oponerse claramente a que Huelva tuviera un Materno Infantil reducido en el ala de Consultas Externas del Juan Ramón Jiménez", ha apuntado.

En este sentido, Gaviño ha subrayado que "a pesar de la hoja de ruta del Gobierno de Juanma Moreno de desmantelar la sanidad pública y no querer que esta provincia tuviera un hospital en igualdad de condiciones que el resto de las provincias andaluzas, no ha podido soportar la reclamación social".

No obstante, el parlamentario andaluz ha incidido en que, "pese a esta rectificación, el Materno Infantil proyectado por la Junta es insuficiente", puesto que "nace ya como un proyecto reducido, con 6.000 metros cuadrados menos que el aprobado y consensuado por el Gobierno socialista en 2018, que contemplaba una superficie de 21.000 metros cuadrados, la habilitación de 107 camas y una inversión de 29 millones de euros", por lo que ha subrayado que el que dejó el PSOE era, "sin duda, el mejor Materno Infantil para Huelva".

"Estaba todo listo y preparado para su construcción y puesta en marcha", ha remarcado Enrique Gaviño, quien ha criticado "todo el retraso de la Junta en esa cerrazón de no aceptar el anterior proyecto, solo porque venía de la mano de un Gobierno socialista. No podemos consentir más recortes ni más tomaduras de pelo a esta provincia. Huelva merece más y estaremos vigilantes porque no es la primera vez que el PP miente con el Materno Infantil", ha incidido.

Además, ha señalado que la construcción del hospital Materno Infantil "se traduciría en mejoras en la calidad hospitalaria del Juan Ramón Jiménez, con más espacio para Oncología, Hospital de día, dispositivos de alta resolución, cuidados intermedios, entre otros servicios, no solo necesario por sí mismo, sino por las oportunidades que generaría para el conjunto de la atención hospitalaria de Huelva", ha concluido.