PSOE Huelva lamenta el "ataque" a la educación pública "desde que gobierna el PP la Junta" con "pérdida de 2.600 aulas"

HUELVA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Huelva y diputada provincial, Rosa Tirador, ha criticado este miércoles el "ataque" de la Junta de Andalucía a la educación pública y asegura que para el próximo curso "se van a eliminar 600 aulas", por lo que "sumándolo a las ya eliminadas desde que gobierna el PP, Andalucía ha perdido ya 2.600, al contrario de lo que ocurre en la educación concertada y en la educación privada donde han aumentado las aulas".

Así lo ha manifestado Tirador en rueda de prensa, donde ha subrayado que se trata de "una sangría y un ataque descomunal" a una educación pública por la que "los socialistas hemos luchado y trabajado de la mano de la comunidad educativa en todos los aspectos", toda vez que ha señalado que la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años "corre riesgo de desaparecer por la falta de compromiso del presidente de la Junta, Juanma Moreno".

"Concretamente, en Huelva tenemos que denunciar el cierre del colegio Tres Carabelas en la capital, sin mediar palabras, sin negociación alguna con el equipo directivo ni con la comunidad educativa y también tenemos que denunciar el cierre de las 175 aulas en toda la provincia que se van a sumar a las que se van a eliminar cuando comience el curso y que va a afectar sobre todo a la costa onubense. Me refiero a los municipios de Cartaya, Lepe, Ayamonte e Isla Cristina y la excusa que da Moreno a la ciudadanía es la de la baja natalidad", ha dicho Tirador.

Asimismo, ha apuntado que el PP en campaña electoral en 2018 y en 2022 "prometió la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años", pero que "nos encontramos a más de cinco años de gobierno del PP en la Junta de Andalucía y aún no ha cumplido esa promesa", por lo que los socialistas "temen" que esa promesa "se va a convertir en una mentira más de Moreno con Andalucía".

"Es evidente que no hay inversión en la educación pública, los datos así lo reflejan y necesitamos medidas urgentes por parte de la Junta de Andalucía. Somos la comunidad que menos invierte en educación y la que más infraestructuras obsoletas tiene y somos la comunidad que tenemos ratios ilegales dentro de nuestras aulas, donde está esa ratio por encima de la media nacional", ha señalado antes de referirse a "las últimas noticias que han salido de la investigación que se está llevando a cabo por el desvío presuntamente de más de cinco millones de euros de la educación pública a reformar el Estadio de la Cartuja en Sevilla".

Al respecto, la socialista ha remarcado que "ese presupuesto se ha desviado presuntamente de la gratuidad para la educación pública de cero a tres años" y que, por ello, el PSOE "ha pedido explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía tras el sospechoso silencio que está manteniendo en este tema".

"Y está claro que la educación pública, igual que ocurre con la sanidad pública, no está en la agenda de Moreno, no está dentro de sus prioridades y prueba de ello es la falta de presupuesto que la Consejería de Educación para garantizar la educación infantil gratuita de cero a tres años. Le exigimos a Moreno que dé respuesta a la comunidad educativa, a los equipos directivos y a las AMPA y que no maltrate a la educación pública como lo está haciendo desde que está gobernando la Junta de Andalucía", ha remarcado.

Asimismo, ha destacado que el PSOE también exige "que se recuperen todas las aulas que se han eliminado a lo largo de todos estos años, igual que exigimos que se dé apoyo al alumnado con necesidades especiales y que se garantice la educación infantil. No nos podemos olvidar de los compromisos que el presidente lanzó en campaña electoral y que debe de cumplir", ha concluido.