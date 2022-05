PSOE de Huelva presenta su programa proponiendo una "alianza" a los agentes sociales para "construir una Huelva mejor"

HUELVA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno por el PSOE de Huelva para el Parlamento andaluz en las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio, María Márquez, ha presentado este martes el proyecto político de la formación para la provincia ante más de cien colectivos sociales a los que ha ofrecido lo que, a su juicio, necesita la provincia, "un pacto y una alianza entre todos" para "construir una Huelva mejor" a través de "la defensa del empleo digno, de la defensa del campo, de los servicios públicos" y de las mejoras que "necesita la provincia".

"Ante ustedes nos presentamos con humildad y respetando profundamente vuestro trabajo. Os ofrezco mi trabajo incansable, mi dedicación absoluta y todo la dedicación para defender a la provincia y todo en lo que creo", ha dicho Márquez.

Antes de continuar con la presentación, Márquez ha reseñado que el PSOE "sigue escribiendo en las páginas de la historia del país, de las ciudades y pueblos" y ha agradecido la presencia del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, "un alcalde con mayoría absoluta gobernando la ciudad" y de la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, a la que ha definido como una mujer "imparable" que "gobierna con una sensibilidad, compromiso y capacidad de trabajo impresionante".

De la misma manera, ha agradecido la presencia en el acto de la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, que "es de La Carolina y se ha levantado a las cinco de la mañana para venir a Huelva, porque sabe lo importante que estar presente".

"Me siento desbordada llena de emociones. Milito desde hace 18 años en el socialismo, aunque tengo 32 años, porque no entiendo cómo hubo una generación a la que le robaron sus sueños, como mis abuelos, porque no entiendo que haya personas que no tengan las mismas oportunidades y porque soy feminista y si hay un partido que defiende a las mujeres es el PSOE y por eso milito aquí", ha defendido Márquez.

En este punto, se ha dirigido a los colectivos sociales a los que ha propuesto "una alianza por el empleo digno en la provincia", de la mano de los sindicatos y de la mano de los representantes de los empresarios, que "combata la estacionalidad y "con una industria circular y sostenible, con una industria del hidrógeno verde".

Asimismo, ha solicitado a la Junta de Andalucía que se "implique" en el pacto por el turismo en la provincia para "impulsar nuevas formas de turismo vinculado al sector gastronómico y otros sectores importantes de Huelva. "Un pacto para diseñar el futuro de esta tierra y de las comarcas. Hagamos una alianza para fijar la población al territorio. Defendamos el empleo público y ayudemos a que las personas no se vayan de sus pueblos", ha añadido.

Márquez también ha abogado por una "alianza en defensa de la sanidad pública de Huelva", toda vez que ha lamentado que "los datos objetivos de estos tres años son 12 centros de salud y puntos de urgencias cerrados, 200 trabajadores sanitarios menos, nada de inversión en el Chare de Lepe, del Chare del Condado o en el de Aracena. Muchas fotos y nada", ha argumentado.

"Todos tenemos una vida, una profesión, un sueldo, una circunstancia económica distinta y a todos nos atienden las mismas personas y hay que defender la sanidad pública. No dan cita, continúa la atención telefónica, más de 1.000 personas llevan esperando más de un año para que le operen, hay personas que llevan meses esperando una cita para que se les atienda", ha enumerado la socialista.

También ha abogado por un pacto para "defender la educación pública". Márquez considera que hay que "apostar por defender la educación infantil gratuita, para que todo el mundo pueda levar a su hijo a una escuela infantil, así como ha pedido luchar contra la homofobia porque "hay niños y niñas que en estos momentos está sufriendo acoso escolar porque hay una sociedad que no termina de respetarlos, de dejarlos ser".

Márquez también ha destacado que hay que "defender la Universidad de Huelva" que "está en riesgo con este nuevo modelo de financiación". "Tenemos que defender el sueño de Huelva, que salió a la calle un 3 de marzo para que todos tuviéramos derecho a una educación pública y el éxito de esta educación pública es la igualdad de derechos", ha reseñado.

CORONA NORTE, INFRAESTRUCTURAS Y NERVA

La cabeza de lista por el PSOE de Huelva ha pedido también "una alianza en defensa del campo, del sector primario de la provincia" y ha pedido al sector que "no se deje engañar". "Que no nos engañen partidos que vienen a desestabilizar el campo", ha dicho antes de aseverar que el PSOE "se compromete a revisar el plan de la corona norte de Doñana. Los alcaldes socialistas están defendiendo al sector en su pueblo. Defender Doñana es cumplir la ley".

Del mismo modo ha solicitado que se acometan "las infraestructuras hidráulicas" de la provincia que van a "defender" los socialistas desde el Parlamento andaluz, así como ha señalado que defenderán que se garantice "el transporte en las zonas rurales" y proponen una conexión marítima Huelva-Cádiz, entre otras.

Márquez ha enfatizado que los socialistas quieren una "alianza por el medio ambiente" y se ha comprometido al cierre del vertedero de Nerva que "el PSOE lleva en su programa electoral", así como una alianza por el sector cultural y para la defensa de la memoria histórica. "A quien ofende que después de tantos años que haya miles de personas buscando a sus seres queridos. Defendamos la memoria histórica", ha enfatizado.

La socialista ha abogado también por la unión de las mujeres y por una "alianza feminista" y de la juventud, "para que no se vaya el talento y que tengan oportunidades de acceso a la vivienda, toda vez que ha pedido "un pacto entre todas las administraciones para combatir los asentamientos y garantizar que quien vienen a trabajar tenga derecho a una vida y una vivienda digna".

"Una alianza entre el tejido asociativo de Huelva. No son un chiringuito, son un espacio de solidaridad, de colaboración. Sois corazón y motor de esta tierra. Quiero que todo esto lo hagamos juntos, de la mano de los alcaldes, de los concejales, de los que trabajan para hacer mejor a la vida de su gente", ha remarcado.

Finalmente, Márquez ha destacado que en la lista electoral del PSOE de Huelva se encuentran representadas "todas las comarcas" con personas "jóvenes y con experiencia" que "dan respuesta a los problemas de la gente, todos hemos pasado por lo local, todos han sido alcaldes o concejales", toda vez que ha subrayado que este trabajo se llevará a cabo "desde la escucha activa".

PARTICIPACIÓN EL 19 DE JUNIO

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha destacado que este es "es un día muy especial para el PSOE de Huelva" que "da el pistoletazo de salida al proyecto encabezado por María Márquez, que nace de la nueva ejecutiva del PSOE de Huelva, y en el que se ha renovado en un 90 por ciento las agrupaciones locales", ha dicho Limón.

"María es una mujer comprometida y solidaria donde las hay y es la diputada que más iniciativas ha registrado en el Parlamento", ha dicho Limón antes de repasar la "lucha" de Márquez en favor de diferentes colectivos sociales y de trabajadores.

Por su parte, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha señalado que "las sociedades se construyen desde el esfuerzo y el diálogo" porque "lo importantes son las personas". Tenemos que construir sociedades de progreso, igualitarias y más justas y nosotros solo sabemos hacerlo desde la integración, el respeto y la tolerancia y huimos de aquellos que huyen de la realidad", ha remarcado.

"El futuro de Andalucía pasa por un gobierno que aúne esos valores y tenemos a la mejor persona posible, Juan Espadas, que se caracteriza por buscar puntos de encuentro y hacer una magnífica gestión del Ayuntamiento de Sevilla y lo llevará a ser un gran presidente de la Junta", ha aseverado.