El PSOE de Huelva recrimina a la Junta haber aprobado unos presupuestos "que ahora no puede cumplir"

HUELVA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha recriminado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que aprobase unos presupuestos para este año "que han resultado irreales" porque "no los puede cumplir" y eso es, a juicio del responsable de Organización de la Gestora del PSOE de Huelva, Inocencio Forcén, "actuar con opacidad y falta de rigor".

De este modo, el socialista ha aseverado que la Cámara de Cuentas "ha confirmado un agujero de 562 millones de euros en el presupuesto de 2019", según ha indicado el PSOE en una nota de prensa.

Así, Forcén ha subrayado que la ejecución del Gobierno de la Junta en materia presupuestaria es "un desastre", al tiempo que ha remarcado que "en solo tres meses, el Ministerio de Hacienda recoge una subida del gasto en la comunidad de un 3,5 por ciento".

"Pero lo que resulta más preocupante, si cabe, es que el Gobierno andaluz ha usado fondos europeos para fines no previstos, lo que es una tomadura de pelo para la ciudadanía. Se han recortado 168 millones de euros en Educación y 80 en Sanidad, que han ido a parar a un supuesto plan de choque para interinos en varias consejerías y a la compra de la sede de Abengoa a sus acreedores internacionales, entre otras actuaciones diferentes a las presupuestadas", ha apuntado el socialista.

Inocencio Forcén ha pedido al Gobierno de la Junta que explique "de una vez por todas" en qué está empleando los fondos especiales de más de 7,4 millones de euros del fondo covid del Gobierno de España, "que básicamente eran para abordar la sanidad y la educación".

"No es normal que a estas alturas no sepamos de qué manera se están empleando esos recursos que el Estado ha puesto en manos de las comunidades autónomas. En Huelva no se ha visto reflejado en nada y, muy al contrario, la Junta ha cerrado puntos de urgencias y centros de salud, con una gestión pésima, sin contratar a personal, sin prever ni habilitar con tiempo recursos materiales, para evitar el escenario y la angustia que pacientes y profesionales están padeciendo en los centros de salud de los pueblos y hospitales de nuestra provincia", ha dicho.