PSOE-Huelva "tumba" los Presupuestos "opacos y antisociales" de Giahsa y lamenta que "el PP ataca servicios públicos"

HUELVA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bonares (Huelva) y portavoz socialista en la Mancomunidad MAS-Giahsa, Juan Antonio García, ha afirmado este lunes que el PSOE "tumbó" este jueves los Presupuestos "opacos, injustos y antisociales" de Giahsa para 2024 porque "contemplaban subidas de entre el 15 y el 90% en el abastecimiento y la depuración y saneamiento" del agua, en lo que han tildado de "tarifazo", toda vez que ha lamentado que "el PP ataca los servicios públicos" mientras su formación "ha demostrado una vez más que los defiende".

Así lo ha manifestado este viernes García en rueda de prensa, en la que ha criticado que "lo que querían era promover un nuevo tarifazo encubierto para el ciclo integral del agua y los residuos sólidos urbanos", por lo que considera que "se les ha caído la careta con los ataques a los servicios públicos, como están haciendo con la sanidad, la educación y tantas otras cosa".

El socialista ha señalado que "este tarifazo iba directamente al bolsillo de los ciudadanos" al considerar que se trata de "un verdadero sablazo" que "los alcaldes y alcaldesas socialistas no permitieron" y "frenaron" esos presupuestos porque "no puede ser que para cuadrar unas cuentas los contribuyentes pongan el dinero que falta", en referencia al "déficit de once millones de euros entre ingresos y gastos entre 2023 y 2024, propiciado, además, por la Junta de Andalucía que ha impuesto un canon de más del 112% del coste de compra agua en bruto".

Asimismo, ha subrayado que "no están dispuestos a que se ponga en cuestión la eficacia, la eficiencia y la forma en la que siempre se ha venido trabajando desde la MAS y desde Giahsa" por parte de los anteriores equipos de Gobierno con "unas tarifas justas" que se "han podido bajar e incluso estabilizar" aunque "haya supuesto grandísimos esfuerzos en algunas ocasiones".

En este punto, el portavoz socialista en Giahsa ha señalado que "hasta hace poco había una diversificación de la tarifa de 1-1-1, es decir, sector agrícola, sector industrial y sector doméstico de abastecimiento y que ha pasado, de pronto, a 1-3-3", con respecto a lo que ha afirmado que les parece "bien" que no hay afección al sector agrícola y tengan tarifas "rebajadas", pero consideran que "no se puede poner el mismo importe al abastecimiento ciudadano que a la industria" porque "no es lógico".

"No puede ser que unos gestores, que se hacen llamar buenos gestores, intenten buscar el equilibrio por la parte más débil, que son los usuarios. Por lo tanto es antisocial, porque va contra toda la sociedad en general. Somos 69 ayuntamientos, 35 de ellos somos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista y queremos que a nuestros vecinos, a los usuarios, se les trate desde un punto de vista social con equidad. Y no puede ser que se vaya directamente contra ellos y se quiera, además, disfrazar con unas tarifas sociales que lo que hacen es que te incrementan la bajada en un 3%", ha manifestado.

A este respecto, García ha indicado que con este Presupuesto "el tarifazo oscila entre un 15, un 25, un 50 y hasta un 90% de incremento", al tiempo que ha insistido en la "opacidad" de los presupuestos porque "en ningún momento en la memoria explicativa de los presupuestos, ni en el Consejo de Administración, ni en la explicación que posteriormente dio el presidente o el director ejecutivo en el Pleno, se dice el porcentaje de subida".

"Estamos hablando de que hay depuración, de que hay también saneamiento y que hay residuos sólidos urbanos. Y en cada uno de ellos tenemos uso doméstico, comercial, municipal e industrial. En el uso doméstico, la subida es de un 15-20% de la cuota y en los bloques, que van en función al consumo que se tenga por familia, llega hasta un 54% de subida. En el caso de la depuración, la subida es del 15 al 25% de la cuota y en los bloques de hasta un 53%. Y en el caso de saneamiento, la subida es de un 15-25% de la cuota y en los bloques hasta un 94%. Esto no puede ser. Sin embargo, la bajada de las tarifas sociales en algunos colectivos es de apenas un 3% y en otros, incluso sube. Esto no puede ser", ha criticado.

"DECÍAN QUE EL OBJETIVO ERA BAJAR LA TARIFA"

García ha subrayado que "eso se contradice con la primera rueda de prensa que dio el presidente de Giahsa y alcalde de Villalba del Alcor, Diego del Toro, conjuntamente con su líder del Partido Popular, Manuel Andrés González, hace siete meses en las puertas de Giahsa, cuando decía que su principal objetivo era la bajada de la tarifa del agua".

El PSOE ha señalado que "se ha intentado ocultar esos datos" y, por ello, reitera que se trata de unos presupuestos "opacos", ya que "cuando esta formación ha estado en el Gobierno de Giahsa siempre ha puesto estos datos en la memoria explicativa y se explicaba en el Consejo de Administración y en el Pleno, para que se supiera", pero "aquí se ha querido ocultar" y "han demostrado que son malos gestores".

Además, ha criticado que "los que estaban en oposición, algunos de los cuales incluso están ahora mismo en gobierno, como es el presidente, hablaban de que Giahsa era un chiringuito, de que era un cementerio de elefantes, de que la tarifa del agua era muy cara", y "propiciaron recogidas de firmas, e incluso había algunas plataformas que reclamaban y perseguían a los alcaldes y que ahora parece que ya no existen".

Finalmente, el socialista ha afirmado que entienden "que la situación es compleja y que venimos de una inflación que se está moderando, entendemos que se pueda llevar al presupuesto una subida del IPC, como pasa en todo. Podría haber sido razonable si se argumenta bien, pero el IPC ha cerrado en un 3,5 y aquí se habla de porcentajes muy superiores".

"En el PSOE siempre vamos a defender lo público y traslado el mensaje a los vecinos de la provincia de que mientras que el Partido Socialista esté en la MAS, que estará por mucho tiempo, vamos a estar mirando por los intereses de todos los usuarios, para que se siga cumpliendo con la magnífica gestión que hace esta empresa en el ciclo integral del agua y de los residuos sólidos y para que el precio de la factura del agua y de los residuos sea el justo", ha subrayado.

García ha explicado que ahora hay un mes para crear una mesa de diálogo, "donde el Partido Socialista estará para intentar consensuar un presupuesto que parezca razonable y digno y que se siga prestando los servicios para que no haya en ningún momento detrimento de la calidad de los mismos".

PLENO PARA LA SALIDA DE ALMONTE

De otro lado, García ha explicado que solicitaron un Pleno extraordinario para tratar la salida de Almonte de Giahsa y la MAS por "incumplir uno de los puntos del Estatuto", ya que "después de apoyar al presidente en la investidura" se produjo la salida de los núcleos almonteños de El Rocío, Matalascañas y Matalagrana. Finalmente, Almonte obtuvo 191 votos contra su salida por 185 a favor de que abandonara la entidad.

Así, ha señalado que "está claro y es evidente que había que pagar un precio por este apoyo", toda vez que ha argumentado que los Estatutos impiden la salida de los núcleos de un municipio que pertenece a Giahsa y la MAS para realizar un contrato con una empresa privada si previamente no estaba ya contratado en el momento en el que ese pueblo entraba, "de forma voluntaria", a formar parte de la empresa pública de aguas de la provincia, así como que recoge que, una vez que finalizara ese contrato los núcleos serían gestionados por Giahsa.

Por ello, ha afirmado que pedían la salida de Almonte por "incumplir el artículo 31.2" ya que, "si decides entrar en el pleno, estás decidiendo que la titularidad de todas tus redes la pones a disposición de la mancomunidad para que gestione el ciclo integral y total de todas tus redes" y ha lamentado que "el presidente no ha hecho la función que tiene que hacer".