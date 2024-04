PSOE insta al Ayuntamiento de La Zarza-Perrunal (Huelva) a responder ante "la falta seguridad y vigilancia"

LA ZARZA-PERRUNAL (HUELVA), 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de La Zarza-Perrunal (Huelva) y secretario de Organización del PSOE local, Jonathan Reposo, ha instado este sábado al Consistorio a responder ante "la falta seguridad y vigilancia" en el municipio desde el pasado mes de julio. En esta línea, ha acusado al equipo de Gobierno de "dar la espalda a los vecinos porque ha renunciado a darle protección y seguridad".

En este sentido, Reposo ha incidido en que "todos los servicios de seguridad y vigilancia estaban suscritos con otros municipios cercanos y desde el pasado mes de julio se han suprimido completamente sin dar ningún tipo de explicación ni al Grupo Socialista en la oposición ni a la ciudadanía que sufre esta situación de desamparo".

De igual forma, el portavoz socialista ha subrayado en un comunicado que "es lamentable y denunciable esta decisión" al tiempo que ha insistido en que "no se sabe a qué responde, pero es de una irresponsabilidad absoluta en un tema tan importante como es la seguridad ciudadana, que es un derecho que de todos". Así, ha instado al equipo de Gobierno que "resuelva y gestione este tema, porque con este problema no se puede jugar".

Por último, ha advertido que "si no lo hace está demostrando o bien que es un equipo de Gobierno ineficaz para los ciudadanos, al no ser capaz de resolver este asunto, o que la seguridad le importa muy poco". Por ello, "desde el Grupo y el PSOE vamos a incidir en este asunto porque no se puede consentir que los vecinos pasen miedo en el pueblo y en sus casas, por la falta de Policía Local", ha concluido.