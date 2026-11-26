La diputada provincial del PSOE de Huelva Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE de Huelva Rosa Tirador ha exigido al vicepresidente segundo de la Diputación Provincial y candidato del PP al Senado, Alberto Fernández, y al PP, "que gobierna la institución", que remitan "de forma inminente y de forma íntegra el expediente del proceso selectivo por el que la esposa de Alberto Fernández ha obtenido una plaza de funcionaria de carrera como asesora jurídica letrada en el Ayuntamiento de Alosno".

Rosa Tirador, que ha comparecido a las puertas de la Diputación, ha explicado que el Grupo Socialista solicitó el expediente completo "hace unos días", en ejercicio de sus competencias de fiscalización como oposición y que, "hasta la fecha, no se le ha facilitado", según ha indicado la formación en una nota.

Con esa documentación, el PSOE ha señalado que quiere "conocer las bases de la convocatoria, la composición del tribunal, el desarrollo de todo el procedimiento, cómo se trasladó la puntuación a las actas y cómo se llegó a la decisión final que dio lugar a la resolución". De este modo, ha señalado, "se podrá conocer el proceso desde el principio hasta el final, que es el nombramiento de la persona que ocupa dicha plaza".

La diputada socialista ha subrayado que "detrás de cada proceso selectivo hay personas que han dedicado tiempo, trabajo y mucha dedicación a prepararse, y que tienen derecho a saber qué ha sucedido en toda la tramitación". Del mismo modo, ha defendido que la ciudadanía "tiene derecho a seguir confiando en que el empleo público se rige por los criterios de igualdad, mérito y capacidad", y ha considerado que "esa confianza solo se mantiene dando respuesta".

Rosa Tirador ha preguntado a Alberto Fernández "qué impedimento existe para que hoy no se remita ese expediente" y le ha pedido que, "en caso de que exista alguno, lo traslade por escrito, indicando además dónde se encuentra la documentación, en qué órgano y cuánto tiempo tardará en remitirse".

La socialista ha indicado que el PP gobierna la Diputación con mayoría y que, por tanto, "tiene el deber de dar cuenta de su gestión", algo que el PSOE reclama en su labor de "fiscalización". A su juicio, "cada día que pasa sin el expediente es un día más en el que no se aclara qué ha ocurrido con este proceso selectivo ni se puede ofrecer una explicación a la ciudadanía".

Por último, Rosa Tirador ha exigido a Alberto Fernández y al PP que "den hoy respuesta" y trasladen el expediente, lo que, según ha dicho, supondría "actuar con la transparencia y la claridad que demanda la ciudadanía de la provincia de Huelva". "Desde el PSOE, seguiremos reclamando el expediente de forma íntegra y completa hasta saber lo que ha ocurrido", ha concluido.