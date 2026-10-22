PSOE pide explicaciones por la "omisión" del espacio de Memoria Histórica en el proyecto de la antigua cárcel de Huelva

Archivo - Cartel que recuerda que la antigua cárcel de Huelva es lugar de Memoria Histórica. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva preguntará en el pleno del próximo 30 de octubre "por qué el equipo de Gobierno de la alcaldesa, Pilar Miranda, ha omitido el espacio dedicado a la Memoria Histórica en las últimas informaciones difundidas sobre el proyecto de rehabilitación de la antigua cárcel", pese a que "hace un año aseguró que este equipamiento estaba contemplado desde el inicio".

Según ha indicado la formación en una nota, la iniciativa llega después de que el Ayuntamiento haya anunciado la adjudicación de la redacción del proyecto de rehabilitación de la antigua prisión, cuyas obras cuentan con un presupuesto previsto de casi ocho millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 22 meses.

Señalan los socialistas que en la información municipal se detallan los usos que albergará el edificio, entre ellos el Conservatorio Profesional de Danza, instalaciones de la UNED, espacios culturales y educativos, un auditorio, un centro regional de economía circular, un centro de innovación y un centro municipal de datos.

También se concretan superficies, inversiones y plazos, pero, "sin embargo, no se menciona en ningún momento el espacio dedicado a la Memoria Histórica", han lamentado.

Los socialistas han señalado que esta cuestión "ya fue planteada en el pleno de octubre de 2025", cuando el PSOE preguntó "cómo tenía previsto el Ayuntamiento incorporar al proyecto de rehabilitación un espacio específico y permanente para reconocer y dignificar a las personas encarceladas durante el franquismo".

Señala el PSOE que en aquella ocasión el equipo de Gobierno "reafirmó que el espacio dedicado a la Memoria Histórica estaba incluido en el proyecto desde sus inicios" y que se contemplaba un reconocimiento a las víctimas de la represión franquista.

LUGAR DE MEMORIA HISTÓRICA

La antigua cárcel de Huelva, en Isla Chica, fue declarada Lugar de Memoria Histórica por la Junta de Andalucía en 2013 por su vinculación con la represión franquista. Durante décadas, sus instalaciones albergaron a numerosas personas represaliadas por sus ideas políticas y, posteriormente, a quienes fueron perseguidos por su orientación sexual o identidad de género.

La prisión onubense fue uno de los centros penitenciarios utilizados por la dictadura para encarcelar a homosexuales y personas trans, convirtiéndose en un símbolo de la represión ejercida contra el colectivo LGTBIQ+.

Para el PSOE, la rehabilitación de este inmueble "debe permitir recuperar el edificio para nuevos usos culturales, educativos y sociales, pero también preservar su historia y garantizar el reconocimiento de quienes sufrieron la represión entre sus muros".

Por ello, los socialistas consideran "necesario" que el Ayuntamiento "aclare por qué el espacio dedicado a la Memoria Histórica ha desaparecido de las últimas informaciones oficiales sobre el proyecto".