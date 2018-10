PSOE-A reclama la Presidencia de la FAMP como partido con más alcaldías y critica la "actitud antidemocrática" del PP

Actualizado 25/11/2011 16:12:20 CET

HUELVA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, se ha mostrado convencido de que su partido va a ostentar la Presidencia de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en la figura del actual alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, porque el PSOE es "la fuerza que más ayuntamientos gobierna en Andalucía y debe ser el que gobierne en la Federación", algo que espera que apoye el PP porque "si no, sería una irresponsabilidad muy grande".

En rueda de prensa en Huelva, Jiménez ha hecho hincapié en que el PSOE está trabajando para conformar "un gobierno de colaboración y de consenso" en relación con la renovación de la FAMP, cuya Asamblea está convocada para este sábado, y ha criticado la "actitud antidemocrática" del PP-A "intentando a la desesperada que no se celebre la asamblea y no puedan participar todas las corporaciones locales, porque resulta que no tienen la mayoría".

En esta línea, ha augurado que la FAMP "va a tener un papel muy importante en los próximos años" porque, ha añadido, "uno de los temas que va a tener que afrontar el nuevo gobierno va a ser la financiación de las corporaciones locales".

En este sentido, ha matizado que los ayuntamientos están en "una situación crítica, que está perjudicando la prestación de los servicios públicos de las corporaciones locales y está poniendo en peligro los puestos de trabajo de los empleados públicos del ámbito local". Por todo ello, ha asegurado Jiménez, el Gobierno de España "va a tener que dar una respuesta rápida y eficaz desde el punto de vista del establecimiento de las nuevas competencias para las corporaciones locales y de la financiación que haga posible desarrollarla".

A esto tiene que dedicarse la FAMP y para este esfuerzo, ha insistido, "hace falta un gobierno de todos, sin exclusiones, respetuoso", que es para lo que está trabajando el PSOE, un esfuerzo al que espera que "se incorpore el PP".

Al respecto, se ha mostrado "preocupado" por la actitud del PP porque quiso vender la mayoría de la FAMP y ha resultado que "no la tenía y ahora está intentando a la desesperada que no se celebre la asamblea y no puedan participar todas las corporaciones locales, porque resulta que no tienen la mayoría".

Jiménez ha tildado este comportamiento de "profundamente antidemocrático porque son cosas de pequeños tiranos", refiriéndose al PP, ya que su postura es "o se hace lo que yo digo o rompo el juguete", no obstante, espera y confía en que "impere el sentido común y se haga un gobierno de todos porque lo van a necesitar los ayuntamientos".