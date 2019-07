PSOE, satisfecho tras la constitución del Ayuntamiento de Cortegana que hace que Huelva cuente con 24 alcaldesas

Publicado 09/07/2019 14:47:03 CET

HUELVA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Eva Salazar, se ha congratulado tras la constitución del Ayuntamiento de Cortegana, con Virginia Muñiz al frente, "que hace que la provincia cuente con 24 mujeres socialistas, cinco más que en 2015, al frente de los consistorios".

Para Salazar, es "un claro ejemplo y exponente de que si hay un partido que siempre ha defendido la igualdad real entre hombres y mujeres es el PSOE, porque sabe y tiene muy claro que ésta se consigue a través de las políticas, y aquí estás las mujeres socialistas gobernando en algo más de un tercio de los ayuntamientos de esta provincia", ha informado el PSOE en una nota.

De esta manera, Eva Salazar ha indicado que el partido tiene a nueve mujeres gobernando en la Sierra, en los municipios de Arroyomolinos, Cala, Cortegana, Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio, Hinojales, La Nava, Linares de la Sierra y Zufre. Por su parte, en la comarca del Andévalo hay seis alcaldesas socialistas, en El Almendro, El Granado, Paymogo, San Bartolomé de la Torre, Valverde del Camino y Villanueva de los Castillejos. En la Cuenca Minera, tres, Berrocal, Campofrío y Minas de Riotinto. En la Costa, una, en Ayamonte. Dos mujeres en la comarca del Condado, en Chucena y en Niebla, y tres alcaldesas socialistas en el Área Metropolitana, Gibraleón, Punta Umbría y San Juan del Puerto.

Para la secretaria de Igualdad, "el PSOE es el partido de las mujeres, el partido que apuesta por ellas, tanto en políticas activas como en defensa del feminismo, pero si hay un verdadero ejercicio de responsabilidad es en la política local, la de toma de decisiones directa, la de cercanía, demostrando que estamos perfectamente preparadas para tirar del carro".

Por ello, Eva Salazar ha incidido en que "en esta provincia no solo gobierna el PSOE en 60 municipios, sino que en 24 de ellos están al frente a alcaldesas, mujeres jóvenes, perfectamente preparadas, frente a un PP que no confía en ellas, tanto es así que no solo no cuenta con ninguna mujer gobernando, sino que, además, sus listas en los municipios no han sido cremalleras ni paritarias".

A juicio de la secretaria de Igualdad, "las mujeres socialistas son un ejemplo a seguir, tienen que significarse, dar el paso y aquí está el partido", a lo que ha añadido que "no solo ha ganado el PSOE en esta provincia, sino que han ganado las mujeres, que son las principales garantes de la lucha por la igualdad real".