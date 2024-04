Puebla de Guzmán (Huelva) se prepara para la romería de la Virgen de la Peña, "una de las más hermosas" de la provincia

HUELVA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Puebla de Guzmán (Huelva) se prepara para vivir la romería en honor de la Virgen de la Peña, "una de las más antiguas y hermosas de la provincia de Huelva", según ha subrayado el presidente de la Diputación, David Toscano. La celebración de esta devoción mariana, que se remonta a casi seis siglos de historia, se plasma en "una romería única, distinta a cuantas conocemos, que aúna religiosidad y folclore heredados de generación en generación".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, Toscano ha subrayado que "el impresionante entorno natural del Cerro del Águila, los trajes de gabachas y gabachos, la Danza de las Espadas al son de la gaita y el tamboril y las caballerías, convierten a la romería de la Peña un excepcional atractivo turístico, cultural y religioso, declarada de Interés Turístico de Andalucía".

Al respecto, ha señalado que "todo eso y mucho más va a encontrar quien visite la romería el último fin de semana de abril", porque "además, es un pueblo generoso, acogedor, cálido y hospitalario, orgulloso de su ancestral Romería y del único y exquisito patrimonio histórico vinculado a la misma, que os damos las gracias por conservar con tanto mimo y cariño".

El presidente de la Diputación ha estado acompañado por el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, la hermana mayor de la Hermandad de la Virgen de la Peña, y la mayordoma, Manuela López --junto a hermana, hija y sobrina vestidas con el traje típico-., en representación de las siete mayordomas que este año cumplen con sus promesas de ser mayordomas de la Virgen de la Peña.

En este sentido, el alcalde ha explicado que para los mayordomos de la Virgen de la Peña la romería comienza "justo el último día de la romería anterior, cuando cogen los pendones y empiezan a trabajar decididamente para servir a la Peña, para que se mantengan todas sus tradiciones y costumbres".

Además, Beltrán ha agradecido la labor "imprescindible" de la hermandad, "un trabajo constante, no siempre comprendido, que es fruto de un profundo compromiso que tienen durante todo el año y lo mantienen permanentemente". Asimismo, ha dado las gracias a todos los devotos de la Virgen, "a los que puedan ir a la romería y también a los que no", y ha invitado "a todo el mundo que vengan a conocer unas costumbres centenarias, que no van a encontrar en ningún otro sitio, con un folclore, arraigado en los momentos de las repoblaciones andaluzas, como nuestra emblemática Danza de las espadas, que tiene su origen en la ezpata dantza vasca".

"Un símbolo, que nos habla cómo es la Puebla, de cómo se ha conformado y, sobre todo, de cómo son los sentimientos y la gran acogida que da este pueblo en una romería con imágenes impactantes que perduran en la memoria para siempre".

Por su parte, la hermana mayor de la Hermandad de la Virgen de la Peña, Ilde Gómez, ha señalado que este año la celebración festiva y religiosa comienza el viernes 26 de abril, con el traslado del Simpecado, y durará hasta el martes 30 de abril con el 'Sermón de súplicas'. La romería conjuga desplazamientos romeros y celebraciones en el municipio y en el Cerro del Águila, donde se llevan a cabo los actos religiosos principales.

Respecto al cartel de la romería de 2024, la hermana mayor, que ha estado acompañada del tesorero, Leonardo Vargas, ha indicado que la imagen "recoge emociones de una Danza de la Espadas, que deja paso para que jóvenes danzadores puedan sentir lo que ellos han vivido durante tantos años, abriéndole el camino a la Virgen de la Peña". "Sin descanso, sin quejas, con mucha responsabilidad y con mucha devoción, así son los danzadores de la Santísima Virgen de la Peña", ha añadido.

Así, ha asegurado que "por estos y muchos otros motivos, decir abril en Puebla de Guzmán es decir Peña, que ya huele a rosas y tortas y a la dulce cidra, que el tamboril ya nos despierta con su suave toque de La Alborá y los repiques de campanas nos aceleran, ya sentimos la caballería, ya vemos las gabachas luciendo majestuosas camisas bordadas a mano, soñamos con su salida en procesión y nos imaginamos un sermón de súplicas llenos de nuevas promesas".

La Virgen de la Peña es la única imagen coronada canónicamente en la comarca del Andévalo. Una de las señas de identidad, vinculada al pueblo de Puebla de Guzmán desde sus orígenes, es la devoción a la Virgen de la Peña, de la que se tiene constancia histórica al menos desde el siglo XV (1470), donde se fija la aparición de la Virgen de la Peña y el inicio de su veneración. Las primeras referencias documentales relativas a los primeros cultos y expresiones festivas organizadas en su honor datan del año 1936.