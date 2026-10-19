La quinta edición de la Feria del Vino y el Mar de Huelva alcanza los 57 expositores e incorpora a la Región de Lisboa

Foto de familia de la presentación Vimar en la Diputación de Huelva. - VIMAR

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Vino y el Mar (Vimar) ha presentado oficialmente los detalles de su quinta edición, que se celebrará los próximos 26 y 27 de octubre en el Espacio Santa Fe de Huelva. La cita "se consolida" como la "alianza ibérica de referencia para la promoción empresarial, la innovación alimentaria y la economía azul entre España y Portugal", alcanzando en esta ocasión los 57 expositores previstos y ampliando la participación portuguesa con la incorporación de la Región de Lisboa.

El acto de presentación ha contado con la intervención del diputado de Turismo de la Diputación de Huelva y presidente de la Agencia Destino Huelva, Emiliano Cabot; la secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), Ana Delgado; la concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Huelva, Sonia Márquez; el presidente del Consejo Regulador de la DOP Condado de Huelva, Vicente Pérez García de Prado; y la directora de Vimar, Ana Martínez, según ha indicado la organización en una nota.

Emiliano Cabot ha subrayado el valor "estratégico" de la feria para el posicionamiento del destino, destacando que Vimar "no solo promociona dos de nuestros pilares más potentes como son el sector vitivinícola y nuestros productos del mar, sino que posiciona a Huelva como el epicentro de la cooperación gastronómica y turística con Portugal".

Por su parte, la secretaria general de Agapa ha reiterado el "compromiso" de la Junta de Andalucía con el sector agroalimentario y la economía azul, asegurando que esta cita "impulsa la competitividad empresarial y visibiliza la excelencia de la producción andaluza más allá de nuestras fronteras".

Sonia Márquez ha resaltado que el evento "dinamiza el comercio local, atrae visitantes profesionales y refuerza la identidad ligada a los mejores productos de la tierra y del mar", señalando que se trata de una oportunidad clave para generar negocio e intercambios comerciales.

Asimismo, en representación del sector vitivinícola, Vicente Pérez García de Prado ha calificado el encuentro como "el escaparate perfecto" para poner en valor "la calidad" de los vinos del Condado de Huelva y su "maridaje natural" con los productos marinos.

NOVEDADES Y PROGRAMACIÓN

La directora del encuentro ha detallado que esta quinta edición marca un hito al alcanzar los 57 expositores, de los cuales más del 25% son internacionales. Además de consolidar la presencia del Algarve y la Eurociudad del Guadiana, este año se suma la Región de Lisboa.

La programación del lunes 26 de octubre incluirá, tras la inauguración oficial, un showcooking a cargo de Enrique Sánchez (Canal Sur Televisión) centrado en el choco y el vino del Condado, una ponencia sobre vinos oceánicos con Santi Jordi y un bloque de catas dedicadas a los municipios de la Región de Lisboa.

El martes 27 continuará la actividad con un menú maridado de la Escuela de Hostelería Islantilla, un duelo de maridajes impartido por Marta Clot, cocina en directo de Daniel Del Toro, un taller de coctelería con vinos del Condado guiado por Omar Corral, y el espacio 'Eurociudad-Sabor Frontera' con los chefs Jeferson Dias y Adrián Casado Ortega.

La jornada completará sus showcookings con Pepín Ramírez --Restaurante La Belli-- y dos talleres especializados impulsados por la DOP Condado de Huelva para profesionales y estudiantes.

La quinta edición de Vimar cuenta con la colaboración de las Consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, el Puerto de Huelva y la Fundación Caja Rural del Sur, entre otras entidades.