Retiran una exposición de la Universidad de Huelva sobre la "riqueza" del español tras varios actos vandálicos

Exposición vandalizada en Huelva - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha anunciado la retirada de la exposición Palabras Panhispánicas, instalada en la Plaza de la Constitución con el objetivo de mostrar la "riqueza" del español, tras haber sufrido varios actos vandálicos desde su inauguración el pasado 15 de octubre.

Según ha informado la Universidad en un comunicado, la misma noche de su inauguración, la exposición sufrió un primer episodio de vandalismo, que provocó la rotura de tres de sus lonas expositivas.

Durante la noche del jueves 22 de octubre se produjeron nuevos daños, esta vez "de mucha mayor consideración", que afectaron a la práctica totalidad de las lonas.

Así las cosas, la UHU decidió el pasado viernes, 23 de octubre, retirar y desmontar la exposición.

La vicerrectora de Proyección Universitaria de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo Algarra, ha expresado su pesar por lo sucedido: "Resulta especialmente lamentable que una muestra que celebra el valor de las palabras como instrumento de encuentro, convivencia y entendimiento entre culturas haya tenido que concluir de esta manera".

Palabras Panhispánicas, concebida por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), forma parte de la programación del Otoño Cultural Iberoamericano.

Organizada en Huelva por la Universidad, la muestra proponía un recorrido visual por la riqueza y diversidad del español, a través de palabras y expresiones representativas de los distintos países que comparten nuestra lengua.