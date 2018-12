Rivera pide a Pedro Sánchez equilibrar la diplomacia política internacional con la defensa de los Derechos Humanos

Publicado 30/11/2018 14:35:41 CET

ISLA CRISTINA (HUELVA), 30 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Marchal) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado este viernes al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que equilibre la diplomacia política internacional con la defensa de los Derechos Humanos. "No es incompatible", ha asegurado.

Así lo ha respondido a la pregunta de los periodistas sobre qué papel debería tener Sánchez en el G-20, tras mantener una reunión con las cofradías onubenses de pescadores de Isla Cristina, Punta Umbría y

Punta del Moral, en la lonja de Isla Cristina.

En este sentido, ha defendido que la política del Gobierno de España en el mundo sea "coherente" a dos principios: la diplomacia política y económica y la defensa de los derechos democráticos y los derechos humanos.

Así, ha recordado la visita del que fuera presidente de Estados

Unidos (EEUU), Barack Obama, a Cuba, cuando "se reunió con los dirigentes cubanos y a la vez con los disidentes y reivindicó la libertad de los presos políticos en un discurso". "Creo que ese es el

equilibrio", ha aseverado.

Rivera ha aclarado que no propone que España no tenga diplomacia

internacional, pero ha llamado a "no tener miedo" para defender"públicamente" los derechos humanos. "No está mal que los demás sepan que España valora que se respeten los derechos humanos", ha apuntado.

Por último, ha insistido en que su deseo de que España "equilibrase" ese balance entre diplomacia política y económica y decir públicamente que "sí somos una democracia y defendemos los derechos humanos en todos los países".