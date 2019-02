Rocío Ruiz insiste en la utilidad de auditorías y evaluaciones porque "preocupa" que "no se hayan hecho en 37 años"

Publicado 11/02/2019 13:33:55 CET

HUELVA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha insistido en la utilidad de la auditoría ya anunciada por el nuevo gobierno de la Junta hacia varios entes instrumentales así como las evaluaciones de la incidencia de las políticas que se han llevado a cabo desde dichos entes. De hecho, ha defendido que lo que le "preocupa" es que "no se haya hecho en 37 años" de gobiernos socialistas en Andalucía".

"Creo que son importantes las auditorías y la evaluación de las políticas que se han hecho porque esta evaluación no se ha hecho y a mí me preocupa porque hay una importante inversión desde mi consejería", ha añadido la consejera en declaraciones este lunes en Huelva, donde ha insistido en la importancia de conocer la incidencia de las políticas llevadas a cabo desde las instituciones que se van a estudiar.

Ruiz ha subrayado que la "regeneración" fue una de las "banderas" de Ciudadanos en la campaña electoral y uno de los puntos del acuerdo al que se llegó con el PP para gobernar Andalucía. Esa "regeneración" es algo que ya se ha puesto de manifiesto con la puesta en marcha de la oficina contra el fraude o las auditorías a varios entes instrumentales de la Junta. A partir de ahí, según ha dicho, el gobierno está "abierto a todas las posibilidades" que vayan en la línea de esa regeneración.

Las auditorías, según ha continuado, no se van a llevar a cabo con el ánimo de "poner en duda" lo que se estaba realizando hasta ahora o señalar de primeras que "se estaba haciendo mal o de manera irregular" porque hasta que no estén realizadas dichas auditorías "no hay datos en los que basarse". "Todo hay que demostrarlo con hechos y con pruebas", ha remachado la consejera, quien ha recordado que estas evaluaciones "no se han hecho en 37 años" con el PSOE gobernando la Junta andaluza.

Las auditorías y evaluaciones, según ha señalado, son "necesarias" en cualquier institución y gobierno porque son síntoma de "democracia y transparencia" y, en concreto, ahora en Andalucía se está dando un "paso hacia adelante en regeneración".

Ruiz ha visitado varios entes que se van a analizar y "hay cantidad de funcionariado y equipos fantásticos que trabajan muy bien" y se hacen "políticas muy buenas" pero en todo "hay luces y sombras". "Sabemos que hay luces y vamos a continuar en la líneas de las cosas que se han hecho bien pero creo que es muy importante la auditoría y la evaluación", ha resumido.

Preguntada sobre la portavocía de Vox en la Comisión de Igualdad, la consejera ha comentado que tendrá la oportunidad de debatir con el portavoz de la misma y con los otros componentes de la comisión el próximo miércoles donde expondrá "las líneas estratégicas" de su consejería. Serrano, según ha continuado, expondrá "sus puntos de vista" y "para eso está el Parlamento", para "debatir y mejorar". "Se le escuchará porque tiene representación parlamentaria y está en su derecho de exponer lo que necesite y quiera", ha afirmado.