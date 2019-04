Rocío Ruiz: Lo ocurrido en Rentería "es síntoma de lo que ha sembrado el sanchismo de odio, intolerancia y rencor"

Publicado 15/04/2019 15:02:52 CET

HUELVA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha manifestado este lunes su "preocupación" por los hechos acontecidos en la municipio vasco de Rentería en el que vecinos de la izquierda radical acosaron a Albert Rivera, el líder de su partido, Ciudadanos, el pasado domingo "síntoma de todo lo que ha sembrado el sanchismo de odio, de intolerancia y de rencor".

Así, en un paseo por la capital onubense con candidatos de la formación naranja por Huelva al Congreso en las próximas elecciones generales, Ruiz ha manifestado a los medios que "parece mentira" que Pedro Sánchez "no haya sido capaz de condenar estos hechos", aunque ha subrayado que no le puede "extrañar de un partido que ha pactado con los extremos, con los nacionalistas y con los huidos de la Justicia".

"Esta es la división que no queríamos en España", ha aseverado Ruiz, "una España dividida por los enfrentamientos", por lo que "ante este sanchismo del PSOE no cabe otra opción que el centro moderado y regenerador de Ciudadanos", según la consejera andaluza de Cs.

De esta forma, ha desgranado la situación en la que se encontraba la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales cuando llegó a su puesto, en la que se han hecho modificaciones con "políticas útiles para los ciudadanos" realizadas en "poco más de dos meses", lo que pone de manifiesto que "ese Gobierno del cambio", de "regeneración, anticorrupción y de bajada de impuestos es posible".

En lo que respecta a su Consejería, la titular de la misma ha destacado "las infames cifras de la Ley de la Dependencia", en las que se cuentan "más de 110.000 personas en listas de espera, que estaban ocultos", además de "27.000 personas que han fallecido pendientes de una prestación" en Andalucía.

Asimismo, Ruiz se ha preguntado por los planes de Igualdad del anterior Gobierno del PSOE, que según la consejera "no estaban realizados", así como "políticas de conciliación", medidas que "ahora vamos a hacer en Andalucía". También se ha referido a las cifras del paro, en la que "uno de cada dos jóvenes" no tienen un trabajo en la región y "tienen que irse fuera y lo peor es que no vuelven" porque "nuestra tierra ha dejado de ser una tierra de oportunidades para los jóvenes".

La educación es otra de las áreas que ha mencionado la consejera, que ha incidido en que en Andalucía existen "las peores cifras de fracaso escolar de España y de Europa, un 40 por ciento", que es "lo que ha traído el Gobierno de Sánchez y 36 años de Gobierno del PSOE en Andalucía". Por todo ello, ha pedido el voto para el proyecto de la formación naranja, ya que "Sánchez es un peligro para la democracia, la convivencia y la economía", ha concluido.