Rocío Ruiz dice que en Cs no hay "prisa" por elegir candidato porque no habrá un adelanto electoral

HUELVA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha sostenido que en su partido, Ciudadanos (Cs), "no tienen prisa" para elegir al candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía porque "vamos a acabar la legislatura", y en esa línea ha asegurado que no tienen "ningún pensamiento de convocatoria de elecciones" anticipadas que entiende que sería una "irresponsabilidad", por lo que "no es el momento tampoco de hablar de primarias".

"No tenemos ninguna prisa porque nosotros vamos a acabar la legislatura; así lo ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y lo ha dicho también el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que las elecciones andaluzas serán para noviembre de 2022", ha incidido la consejera en una entrevista a Europa Press.

"En un momento de crisis como el que tenemos ahora, donde tenemos aprobado ya 730 millones para el proyecto de reactivación económica; donde hay una ley como la Lista --ley del suelo--, que la están esperando todos los municipios como agua de mayo para organizar territorialmente Andalucía; cuando tenemos también fondo europeos que tenemos que poner en marcha, organizar unas elecciones, que son seis meses de parón administrativo y de parón absolutamente de todo, sería una irresponsabilidad enorme", ha remarcado.

Y, ha añadido, "nosotros que hemos demostrado ser siempre un Gobierno estable, sólido y responsable, ahora mismo evidentemente no tenemos ningún pensamiento de convocatoria de elecciones, y por tanto no es el momento de elecciones ni tampoco de hablar de primarias".

En este sentido, y cuestionada sobre si ahora que el PSOE-A tiene ya también su candidato a la presidencia quizá sería oportuno que se supiera quién sería el de Ciudadanos, Ruiz ha contestado que en el caso del Partido Socialista "era otra cuestión diferente porque tenía que hacer un cambio y así lo ha hecho". "Cada partido tiene su situación y creo que en el nuestro ahora mismo no estamos en esta dinámica", ha afirmado.

CAMBIOS EN EL GRUPO PARLAMENTARIO

Por otra parte, y sobre los cambios en la dirección del grupo parlamentario de Cs, la consejera ha subrayado que "tiene muy buena relación" con todos los compañeros y ha precisado que el hasta ahora portavoz Sergio Romero "había solicitado ese cambio hace tiempo por cuestiones personales". "Sé que le va a ir muy bien en su nueva etapa", ha destacado.

"Le deseo la mejor suerte del mundo a los compañeros porque tenemos que iniciar esta nueva etapa fuerte, el final de lo que nos queda de este año largo para acabar la legislatura y que Ciudadanos se haga fuerte del Parlamento, que presente muchas iniciativas y que demuestre para lo que vinimos a la política, para hacer propuestas y mejorar la vida de los andaluces", ha finalizado.