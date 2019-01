Salazar (PSOE) responde a PP que "no tenemos que reprobar a la concejala de Valverde (Huelva) por algo que no ha hecho"

Publicado 24/01/2019 11:30:29 CET

HUELVA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Eva Salazar, ha respondido al PP que su partido no tiene que "reprobar a nadie por algo que no ha hecho", en referencia a la reclamación por parte de los populares onubenses sobre unos supuestos comentarios proferidos por la concejal del PSOE de Valverde del Camino (Huelva) María del Carmen Castilla en el Pleno municipal, que, a su juicio, "agravian" al concejal del PP, José Ángel Domínguez, "por su orientación sexual".

Salazar ha manifestado en rueda de prensa que "desde el partido han visionado el vídeo del pleno", colgado en redes sociales, y que no ha visto "ningún tipo de comentario ni de menosprecio que agravie o insulte al concejal del PP".

La secretaria de Igualdad ha detallado que en esos momentos "se estaba explicando una moción sobre derechos a mujeres", donde la concejala socialista "hace una explicación de la moción y no hace nada reprobable, parece que en estos días no podemos ni opinar", ha remarcado, para incidir en que "la libertad de expresión es algo fundamental, parece que no vamos a poder hablar". "Cada uno tiene su opinión y tenemos que respetar las de los demás", ha concluido.

Asimismo, el PSOE de Valverde ha advertido de que "no va a caer en más provocaciones" y ha informado de que desde este miércoles "está el vídeo del pleno colgado en nuestras redes sociales" para que todo aquel que lo desee "saque sus propias conclusiones". "Cuando hay pruebas no cabe la manipulación, de modo que no vamos a incidir más en este asunto para no hacer el juego que persigue el Partido Popular".