San Bartolomé de la Torre (Huelva) celebrará del 6 al 8 de noviembre la XII edición de su Mercado Medieval

Presentación de la XII edición del Mercado Medieval de San Bartolomé de la Torre (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre (Huelva) ha acogido en su Salón de Plenos el acto de presentación oficial del cartel y la temática para la XII edición de su emblemático Mercado Medieval, una cita plenamente consolidada en el calendario cultural y festivo de la provincia que se desarrollará durante los días 6, 7 y 8 de noviembre.

El cartel de este año simboliza el regreso del municipio a la época medieval y enmarca el hilo conductor de esta edición, que rinde un especial homenaje al patrimonio inmaterial y a la historia local a través del eslogan 'El último vigía: la leyenda que custodia la torre', según ha indicado el Consistorio en una nota.

Durante el acto de presentación, la alcaldesa ha desatacado el significado de esta temática este año para "poner de manifiesto una leyenda de arraigo que circula por el pueblo, que cuenta cómo el último vigía de la torre se aparece en la noche y, al igual que custodiaba los caminos para evitar la llegada del enemigo, también guarda los secretos y la memoria de nuestro pueblo".

Con esta alegoría como eje central, San Bartolomé de la Torre se transformará durante todo el fin de semana en un escenario histórico donde vecinos y visitantes podrán sumergirse en la atmósfera del medievo. La cita combinará la ambientación histórica con una variada oferta lúdica, gastronómica y cultural "pensada para el disfrute de todos los públicos".

Además del mercado y sus espacios temáticos, la celebración contará con iniciativas complementarias para invitar al visitante a descubrir la riqueza monumental de la localidad y los rincones más emblemáticos del municipio, envueltos en el misterio y la magia que rodea a su icónica torre.