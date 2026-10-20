Sandfire Matsa cierra 2026 con un nuevo récord de procesamiento de mineral de 4,5 millones de toneladas

Planta de Sandfire Matsa OperationS. - SANDFIRE MATSA OPERATIONS

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Las operaciones mineras de Matsa, pertenecientes a Grupo Sandfire, cerraron el ejercicio 2026 (FY26) con cifras récord de procesamiento de mineral y producción de concentrado, "consolidando la eficiencia y la estabilidad operativa de sus instalaciones". Durante el ejercicio, la compañía procesó 4,5 millones de toneladas de mineral y alcanzó una producción de 94,5 kilotoneladas de cobre equivalente (CuEq), un 1 % más que en el ejercicio anterior.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, también registró un máximo histórico de procesamiento anualizado de 4,8 millones de toneladas en el cuarto trimestre, "reflejo de la capacidad y el rendimiento de su complejo minero".

Estos resultados se apoyan en nuevos logros de procesamiento en distintas escalas temporales. En junio de 2026, mes en el que las operaciones mineras reportaron el "mejor rendimiento" de procesamiento durante el año fiscal, la planta sumó un nuevo récord, con 412.289 toneladas tratadas, mientras que entre abril y junio registró un máximo trimestral de 1.194.271 toneladas. En el conjunto del año fiscal 2026, el volumen total procesado ascendió a 4.545.640 toneladas.

"Estos hitos ponen de manifiesto el trabajo de los equipos y la mejora continua de los procesos, con la innovación tecnológica, la digitalización, la eficiencia operativa y el talento interno como ejes estratégicos que han hecho posible estos logros", han indicado desde la compañía.

Los resultados se han dado a conocer coincidiendo con la inauguración de la sexta edición del Mining and Minerals Hall (MMH 2026), el encuentro internacional de referencia para la industria minera que reúne en Sevilla a empresas, profesionales e instituciones del sector.

Sandfire Matsa Operations participa en esta cita para compartir su experiencia y avances en la transformación tecnológica de las operaciones mineras, así como su apuesta por una minería cada vez más eficiente, competitiva y preparada para responder a los retos presentes y futuros del sector.

MMH 2026

En esta sexta edición del Mining & Minerals Hall, Sandfire Matsa Operations participa de nuevo como Patrocinador Silver, combinando actividad comercial y una amplia presencia de sus profesionales en el programa congresual, con dos ejes: minería moderna y desarrollo tecnológico.

El stand de Sandfire refleja además su apuesta por la captación de talento, ya que el equipo está preparado para recibir a quienes quieran conocer las oportunidades laborales y formativas de un sector cada vez más tecnológico y multidisciplinar que demanda nuevos perfiles.

Así, este martes, 20 de octubre, tres representantes de mina Sotiel, Koldobika Sánchez, Jesús Carrillo y Beatriz Toribio, han presentado la implantación del relleno de interior mediante CRF en esta operación, y Andrés Castilla, gerente del Departamento de Relleno, el uso de cenizas volantes de biomasa en el relleno de cámaras y galerías en interior de mina.

Por su parte, este miércoles, Alberto González Enes, gerente de Tecnología, participa en la mesa 'La mina digital: IA, automatización y datos en la toma de decisiones'; Alba Orosia García y Juan Antonio González Gento presentan la implantación de telemetría y diagnosis remota en equipos mineros; Alberto Sánchez Montes, la generación de valor a partir de datos operativos; y José Manuel Goméz conversará sobre 'Sandfire Matsa Operations y Fundación Río Tinto: Legado y tecnología. Integración del Patrimonio del Archivo Histórico Rafael Benjumea como base de la exploración del futuro".

Por otra parte, el jueves, 22 de octubre, Paz Curto, directora financiera, modera la mesa 'Capital para la minería europea: inversión, riesgo y oportunidad en un sector estratégico'. Además, Isabel Asensio y Emiliano Millán presentan la implantación del Modelo de Excelencia Lean, y Abel Villaseca Muñoz, la obtención del primer Certificado de Ahorro Energético (CAE) para minería metálica emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Matsa celebra además en este encuentro sus primeros veinte años de recorrido y llega a MMH 2026 mirando al futuro: una minería más digital, eficiente y abierta al talento, construida desde Huelva sobre la experiencia de dos décadas.