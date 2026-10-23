Satse traslada la Junta los "principales problemas" de la sanidad pública de Huelva y reclama "soluciones"

Reunión entre representantes de Satse Huelva con el delegado de Sanidad de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte. - SATSE HUELVA

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Huelva ha mantenido una reunión con el delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva, Juan Carlos Duarte Cañado, en la que ha trasladado algunas de las "principales problemáticas" que afectan actualmente a los profesionales y centros sanitarios de la provincia.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, durante el encuentro, Satsa ha puesto especialmente el acento en "la falta de profesionales y las dificultades para cubrir bajas, vacaciones, reducciones de jornada y otras ausencias, una situación que afecta a diferentes centros" y que el sindicato considera que está "incrementando la presión sobre las plantillas".

Estas "dificultades" aparecen recogidas especialmente en Atención Primaria y en distintos servicios hospitalarios. En el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Satse ha abordado la "sobrecarga" de las enfermeras y los requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo, reclamando un incremento de plantilla.

También ha trasladado "problemas" relacionados con "la cobertura de incidencias, mejora en la planificación de las anual de las planillas, cobertura permanente de las Urgencias Ginecológicas, la organización de turnos en Radiodiagnóstico, la problemática de la falta de aparcamiento y la situación del cierre de la cafetería".

Respecto al Hospital Infanta Elena, el Sindicato ha planteado "la necesidad de reconocimiento y adecuación de la plantilla de enfermería del centro, además de mejorar la gestión de los días de libre disposición de dicho personal y acometer reformas necesarias en determinadas dependencias". Satse también ha reclamado el reconocimiento estructural del puesto de enfermera de enlace.

En el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, Satse ha trasladado, entre otras cuestiones, "la necesidad de reforzar Enfermería en Medicina Interna 2 y Neumología, la petición de un Equipo Delta para la zona básica de Riotinto y la necesidad de conocer la dotación de personal prevista para la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)".

La situación de la Atención Primaria ha ocupado igualmente una parte destacada del encuentro. Satse ha informado de "problemas de cobertura" en distintos centros de la provincia, así como de "dificultades relacionadas con el cobro de algunos de los conceptos de las retribuciones del personal, los cuadrantes anuales, la distribución de la jornada complementaria y el cómputo de la jornada de los dispositivos de apoyo".

"RESPUESTAS CONCRETAS"

Satse Huelva ha defendido ante el delegado que "muchos de estos problemas" requieren "planificación, dimensionamiento adecuado de las plantillas y una mayor capacidad de sustitución, evitando que las carencias de profesionales terminen convirtiéndose en situaciones estructurales".

"Hemos querido trasladar al delegado una radiografía clara de los problemas que están viviendo nuestros profesionales. Ahora esperamos que este encuentro se traduzca en respuestas y soluciones concretas, porque contar con plantillas suficientes y unas condiciones laborales adecuadas es fundamental para garantizar una asistencia sanitaria de calidad en toda la provincia de Huelva", han señalado desde el sindicato.