SEO/BirdLife avisa de que el informe del CSIC sobre Doñana "evidencia el alarmante estado" del parque andaluz

HUELVA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental SEO/BirdLife ha sostenido este lunes que la memoria anual de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), "muestra el alarmante estado de la biodiversidad en el espacio protegido" en el que, por segundo año consecutivo, se ha secado la laguna de Santa Olalla y la mayor parte de las lagunas temporales "han permanecido secas". "El matorral decae, gran cantidad de pinos y alcornoques centenarios se han perdido; disminuyen los peces, anfibios y algunos reptiles, mientras el conejo, una pieza básica de la cadena trófica, vital para la recuperación del águila imperial y el lince ibérico, mantiene una densidad muy baja, diezmado por las enfermedades", retrata la entidad en una nota de prensa.

En dicho comunicado, la organización no gubernamental califica la situación de la avifauna ligada a los humedales de "catastrófica", y, para ello, subraya lo recogido en el informe de la Estación Biológica: en los últimos diez años las poblaciones de aves acuáticas se han desplomado y el 79% de las especies reproductoras para las que existe información muestran "una tendencia regresiva". Como ejemplo, SEo/BirdLife recuerda que la focha moruna es una especie amenazada de extinción que no ha llegado a iniciar la cría, contabilizándose sólo dos parejas en los últimos cinco años. Durante 2023, "no han llegado a reproducirse en Doñana especies en peligro como el avetoro común (Ave del Año 2024) o el fumarel común, ni tampoco han criado el aguilucho lagunero, el avetorillo común, la garza imperial, el zampullín cuellinegro o el charrancito común", desgrana.

En esta misma línea, la asociación ecologista llama la atención sobre la situación de las aves invernantes que "nunca ha sido peor" según la serie de censos y registros históricos hasta la fecha. El censo aéreo de Doñana realizado en enero de 2024 por el equipo de seguimiento de Doñana ha contabilizado 120.649 ejemplares de aves acuáticas, el 18% de su máximo histórico obtenido en 2017. Durante este mismo censo, se han contabilizado "apenas" 4.200 ejemplares de ánsar común, una especie emblemática en Doñana, cuyos números habituales solían encontrarse alrededor de los 50.000 ejemplares.

Para Carlos Davila, responsable de la oficina técnica de SEO/BirdLife en Doñana, "más allá de la perspectiva ecológica, Doñana está perdiendo imágenes que formaban parte de su paisaje y representan iconos exclusivos del humedal, como las decenas de miles de ánsares procedentes del norte de Europa sobrevolando la marisma en invierno, o los grandes alcornoques repletos de nidos de garzas durante la primavera, las famosas pajareras."

Doñana es un humedal incluido en la región mediterránea europea, una de las zonas del mundo más sensibles a las sequías estacionales propias de esta zona del planeta, acentuadas por el cambio climático. "En la actualidad, Doñana y su entorno se adentran en territorio desconocido al atravesar, después de doce años, el ciclo seco más largo de su historia, caracterizado por lluvias escasas, temperaturas más altas y primaveras más cortas. Esta grave situación multiplica sus efectos negativos sobre los ecosistemas porque el acuífero se encuentra sobreexplotado a causa de la intensificación agrícola y los modelos turísticos basados en la masificación estacional. Además, algunas masas de agua se encuentran contaminadas por los vertidos de nutrientes de origen agrícola y la deficiente depuración de aguas residuales", ha advertido Davila.

SEO/BirdLife ha insistido, además, en que para revertir "al menos parcialmente" esta situación de "pérdida de biodiversidad" es "vital" para el humedal la ejecución "urgente" de las medidas de restauración hidrológica programadas en el Marco de Actuaciones para Doñana presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). "Igualmente es necesario tener en cuenta el compromiso adquirido de cumplir las recomendaciones de la Unesco, entre las que se pide toda la cautela posible ante la posible reapertura de la mina de Aznalcóllar", ha apuntado SEO/BirdLife, que ha presentado alegaciones al proyecto de explotación de Minera los Frailes S.L.