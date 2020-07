SEO/BirdLife incide en la situación crítica de los acuíferos de Doñana, que está "lejos de salir de la UVI"

HUELVA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife destaca que, a pesar de ciertas medidas que avanzan con lentitud, como el cierre de pozos ilegales u otras como la compra de fincas, Doñana "está muy lejos de salir de la UVI".

La organización ha analizado la información recogida para el Informe de estado de los acuíferos del entorno de Doñana. Año Hidrológico 2018-2019 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se presentará en la Comisión del Agua del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana el día 17 de julio, en esta ocasión por vía telemática.

A la vista de los últimos datos recogidos por la red de control oficial de los niveles piezométricos del año hidrológico 2018/19, SEO/BirdLife lamenta que las aguas subterráneas de Doñana "sigan sufriendo sobreexplotación, una situación crítica que se ve reflejada con unos valores peores a los del año anterior y que en algunas zonas se acrecienta".

Aunque en el último año la precipitación estuvo por debajo de la media, la realidad del estado de las aguas subterráneas y superficiales de Doñana no corresponde con esa pluviometría, especialmente en aquellas zonas donde se concentran las extracciones para los campos de frutos rojos. Como han indicado, "el estado global cuantitativo de la masa de agua subterránea sigue siendo muy preocupante".

A pesar de que se iniciaron los trámites para declarar en riesgo parte de las masas de agua de Doñana, el proceso sigue sin avanzar y la sobreexplotación de sus aguas para uso agrícola, especialmente para el cultivo de fresas y arándanos, está causando "una amenaza real sobre los valores de este Patrimonio de la Humanidad".

De hecho, como indica SEO/BirdLife, la situación es "tan extrema que la mitad de las especies de aves amenazadas que se refugian en Doñana, para las que se conoce la evolución de la población reproductora, presentan una tendencia negativa". Algunas se mantienen en grave riesgo de extinción, como la cerceta pardilla, y otras se pueden considerar localmente extintas, como el porrón pardo.

BirdLife International incluye a Doñana en la lista de las IBA más amenazadas en todo el mundo, una 'IBA in Danger'. Por todo ello, la organización destaca que es vital asumir, como parte de los objetivos del futuro programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua (que se deberá incluir en el programa de medidas), los objetivos medioambientales de los espacios de la Red Natura 2000 de Doñana.

De no cumplirse esos objetivos de conservación, "no se estaría asegurando que no se ponga en riesgo la permanencia de los objetivos generales ambientales previstos en la Ley de aguas".

Según la organización conservacionista, de los 16 sectores del acuífero en los que el informe divide Doñana, tres sectores están declarados en estado de alarma, otro presenta su mínimo nivel histórico, otros tres se encuentran en estado de alerta y ocho más en prealerta, y tan solo uno se puede indicar como 'fuera de riesgo' en la actualidad.

Se trata del sector Sur de La Rocina, donde la compra de la finca de Los Mimbrales en 2015, y sus derechos de agua, ha reducido la presión sobre el propio sector, con una reducción del orden de seis hm3, y ha demostrado cuales son las medidas futuras a desarrollar en Doñana para revertir la situación.

Carlos Dávila, técnico de SEO/BirdLife en Doñana, afirma que "a pesar de ser una actuación anecdótica en el marco del conjunto de las aguas subterráneas, es el camino a recorrer, y a pesar de que este año empeora respecto al año pasado, los datos muestran que se trata probablemente de la medida más exitosa ejecutada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir". "Es una medida efectiva para resolver conflictos locales entre extracciones por encima de las descargas y beneficios para el Parque Nacional", han indicado.

Para Dávila, "los datos cada día son más preocupantes a la par de clarificadores, y muestran que las acciones decididas y contundentes son efectivas", y reconoce que "el futuro de Doñana no se limitará a actuar sobre los ilegales, sino en plantear un modelo socioeconómico que asegure su futuro". En este sentido, la organización lamenta que para solucionar un conflicto de sobreexplotación de recursos hídricos la Confederación Hidrográfica pretenda "apostar por ofertar nuevos recursos a través de un trasvase desde otra cuenca, en lugar de gestionar la demanda en el territorio".

Ante esto, SEO/BirdLife reclama "mayor contundencia y urgencia" en la toma de decisiones, e indica que el camino "pasa por ir más allá del control y vigilancia de extracciones, la clausura de pozos ilegales o la revisión de expedientes". La ONG afirma que "Doñana no tendrá futuro si no se regula mediante un sistema global de explotación adaptativo a la disponibilidad anual de los recursos hídricos y aplicando una reestructuración de todo el sector agrícola que verdaderamente se supedite a la conservación a largo plazo de los hábitats y las especies de Doñana".